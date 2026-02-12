老學長淪殺人犯！退休警14年前殺親弟　「保險桿」4數字揭惡行

▲因遭焚毀的作案車輛前保險桿內側，有維修技工所書寫的車牌號碼，意外成為警方的破案契機。（圖／鏡週刊提供，下同）

14年前，屏東發生一起駭人聽聞的殺人詐保案！退休警官游建村因經營民宿失利、背負上千萬元債務，竟然幫弟弟投保鉅額保險，再駕駛無牌汽車把弟弟撞死，事後焚車滅證，詐領保險金。原以為天衣無縫，但法網恢恢，警方根據汽車保險桿內側、維修員用粉筆寫下的4個數字，掌握車號及車主身分，循線查出游建村向對方買車犯案，並根據他的手機訊號及多位目擊者證詞，將他逮捕送辦，法院審理後判處無期徒刑。

位於屏東縣長治鄉的德和路，是當地鄉民往返市區的重要幹道，因為道路共有4線、平日車流量不大，成為居民騎車運動的熱門路線。2012年7月21日下午2點28分，家住附近的游姓男子一如往常騎腳踏車沿德和路北上，沒想到竟遭汽車衝撞，不幸慘死！

一開始，無論是游男家屬或警方，都以為這只是一件單純的肇逃事故，直到目擊民眾找上警方，加上現場沒留下任何煞車或閃避的胎痕，與一般交通事故明顯不同，目擊民眾的證詞引起警方重視，認為這起事故背後恐另有隱情。

▲殺弟凶手游建村是一名退休警官，曾在高雄、屏東等地擔任派出所所長職務。

屏東警方從車輛特徵著手調查，研判該車應是二手車，因此遍訪高屏地區的中古車商，並請車商若發現該車蹤跡，立即通報警方。十多天後，一名中古車商前往高雄六龜地區處理報廢車輛時，意外出現破案曙光。

屏東警方獲報後，立即派出大批警力及鑑識小組趕赴現場封鎖採證，掌握李姓車主身分。從事汽車維修及拖吊業務的李姓車主向警方坦承，自己曾購入該車，5月時以1萬5千元賣給一名游姓男子，警方深入追查後赫然發現，購車男子竟然是車禍死者的二哥游建村，還是一名曾擔任派出所所長的退休警官。

▲游建村退休後，向親友及銀行借錢投資民宿生意，因此背負上千萬元債務。

警方同時發現，未婚的死者生前曾投保多筆壽險與意外險，總金額高達3千萬元，受益人全都是游建村，而退休後投資民宿失利、背負上千萬元債務的游建村，就靠著弟弟的身故理賠金，已幾乎將債務還清。

雖然游建村打死不認，但法院審理時，不僅有多名證人都表示曾經看過他駕駛肇事車輛，就連民宿員工也戳破他瞎掰的不在場證明，法官因此認定他為了詐領保險金，預謀開車撞死胞弟，事後還焚毀肇事車輛，企圖滅證，惡行重大，最後依殺人、詐欺取財等罪，將他判處無期徒刑定讞，要他為自己的惡行付出代價。

▲做案車輛遭焚毀後，前往協助報廢的業者察覺有異，趕緊通報屏東警方。



