周末高溫直逼30度！　除夕變天「雨區擴大」回溫時間點曝

▲今晨東半部有零散雲層（左），降水回波大多在東側海面（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，今起各地天氣好轉，白天氣溫回升，明天（13日）起至小年夜（15日）各地晴朗穩定，高溫逼近30度，但日夜溫差大。除夕東北季風南下，北部東部轉雨，直到初三後才可能回溫。

各地天氣好轉 輻射冷卻溫差大

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文表示，最新（11日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（12）日各地好轉，北部多雲時晴、中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，機率逐漸降低；白天氣溫回升，日夜溫差大。

各地區氣溫如下：

北部12至23度

中部10至28度

南部10至29度

東部13至26度

最新模式模擬顯示，明起至「小年夜」（13至15日）各地晴朗穩定、回暖如春，各地區高溫逼近30度，適合年節前掃除，但因輻射冷卻，日夜溫差很大；金、馬及西半部清晨易起霧，應注意。

除夕北東轉雨轉涼 初三後回升仍待觀察

另外，除夕（16日）下午起東北季風南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，北台灣轉涼；其他地區仍為晴時多雲、影響輕微。初一、二（17、18日）東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨的機率，北台灣偏涼微冷；中南部晴時多雲、影響輕微。

初三（19日）季風減弱、氣溫回升，北部好轉為多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率。初四、五（20、21日）轉偏東風，各地白天舒適、早晚涼，日夜溫差大；各地晴時多雲，東半部偶有零星降雨的機率。

不過，吳德榮也提醒，初三之後的模擬、各國模式不一致，應持續觀察。