生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周末高溫直逼30度！　除夕變天「雨區擴大」回溫時間點曝

▲▼今(12日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，東半部有零散雲層(左圖)。4：40雷達回波合成圖顯示，降水回波大多在東側海面(右圖)。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

▲今晨東半部有零散雲層（左），降水回波大多在東側海面（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，今起各地天氣好轉，白天氣溫回升，明天（13日）起至小年夜（15日）各地晴朗穩定，高溫逼近30度，但日夜溫差大。除夕東北季風南下，北部東部轉雨，直到初三後才可能回溫。

各地天氣好轉　輻射冷卻溫差大

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文表示，最新（11日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（12）日各地好轉，北部多雲時晴、中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，機率逐漸降低；白天氣溫回升，日夜溫差大。

各地區氣溫如下：

北部12至23度
中部10至28度
南部10至29度
東部13至26度

最新模式模擬顯示，明起至「小年夜」（13至15日）各地晴朗穩定、回暖如春，各地區高溫逼近30度，適合年節前掃除，但因輻射冷卻，日夜溫差很大；金、馬及西半部清晨易起霧，應注意。

除夕北東轉雨轉涼　初三後回升仍待觀察

另外，除夕（16日）下午起東北季風南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，北台灣轉涼；其他地區仍為晴時多雲、影響輕微。初一、二（17、18日）東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨的機率，北台灣偏涼微冷；中南部晴時多雲、影響輕微。

初三（19日）季風減弱、氣溫回升，北部好轉為多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率。初四、五（20、21日）轉偏東風，各地白天舒適、早晚涼，日夜溫差大；各地晴時多雲，東半部偶有零星降雨的機率。

不過，吳德榮也提醒，初三之後的模擬、各國模式不一致，應持續觀察。

02/09 全台詐欺最新數據

401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

今晨最低溫出現在05:37台南楠西測得9.7度。白天起東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，一路到小年夜（15日）大致多雲到晴，白天溫暖微熱，將是天氣最穩定的幾天。不過，隨著除夕（16日）鋒面通過，北部及宜蘭氣溫將下降，北台灣及東部地區轉雨降溫，直到初五東北季風減弱，雨區才會縮小、氣溫回升。

