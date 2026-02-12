和平獎得主獄中受虐　諾獎委員會促伊朗放人

▲伊朗人權運動家穆罕默迪（Narges Mohammadi） 。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

2023年和平獎得主穆哈瑪迪再被捕並判7年半，挪威諾貝爾委員會痛批其遭暴力對待，要求伊朗立即釋放並提供醫療協助。

挪威諾貝爾委員會今發聲明，對2023年諾貝爾和平獎得主、伊朗人權運動者納爾吉斯・穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）去年12月遭逮捕後的處境「深感震驚」，並公開要求伊朗政府立刻放人，同時保障她的人身安全。

葬禮遭暴力逮捕 再被判7年半刑期

現年53歲的穆哈瑪迪，因長年投入女權倡議與反對死刑運動，在獄中獲頒2023年諾貝爾和平獎。不過，支持她的團體本月8日透露，她上週又被加判7年半徒刑，刑期再度拉長。

委員會引述來自伊朗境內「可靠且詳實」的消息指出，穆哈瑪迪去年12月12日在東北部城市麥什赫德（Mashhad）出席一名人權律師的葬禮時，被安全人員以暴力方式帶走。期間疑似遭到肢體虐待，目前處境惡劣，甚至可能危及生命。

委員會批殘酷對待 籲提供醫療救助

伊朗檢方當時對外說法是，穆哈瑪迪在葬禮上發表挑釁談話，並煽動現場群眾高喊違規口號、擾亂秩序。不過，諾貝爾委員會痛批，相關處置屬於殘忍、不人道且有辱人格的懲罰，已違反國際人權法。

聲明也指出，穆哈瑪迪的遭遇，是伊朗在大規模抗議後持續打壓異議聲音的縮影。委員會最後呼籲伊朗當局，應立即確保她獲得必要醫療照護，並停止一切不當對待。