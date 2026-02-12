「高嘉瑜」變小護士討車？　本人澄清：我是靈魂歌姬

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨前立委高嘉瑜力拚回歸參選港湖議員，但近日有詐騙集團盜用她的生活照片，偽裝成護理師向網友討車，她隨即在社群平台發文澄清，「這詐騙集團肯定不是台灣人，台灣人都知道我是靈魂歌姬。」還有不少網友開玩笑表示，應該請詐團唱一段《隱形的翅膀》或《煎熬》，看看音準和轉音有沒有問題，高音精準到位的絕對不是本人。

▲高嘉瑜遭詐團盜照，網友出奇招要詐團「唱歌」證明。（資料照／記者屠惠剛攝）

高嘉瑜11日在臉書、Threads等社群平台發文，並貼出一張詐團的貼文截圖，截圖中，詐團盜用高嘉瑜的生活照片，偽裝成一名護理師，聲稱想向大眾徵求一輛白色汽車，還直言「我知道很丟人，一個小時後馬上刪貼文」，最後附上一組LINE帳號。

高嘉瑜直言，「這詐騙集團肯定不是台灣人，台灣人都知道我是靈魂歌姬，不是護理師。」而且她並非第一次遭詐團盜照，曾有詐團用她的照片發文徵求二婚、男友，提醒民眾不要輕信。

網友們則紛紛留言笑稱，「靈魂歌姬，聽了靈魂出竅」、「唱出消魂的聲音，消失的靈魂」、「前幾年2次在餐會聽妳唱歌，我靈魂震盪到現在」、「要用高嘉瑜照片要錄一段唱歌自證」。

還有網友開玩笑說，應該請詐團唱一段《隱形的翅膀》或《煎熬》，看看音準和轉音，如果飆高音時精準到位，那絕對不是本人。