今晨9.7℃！白天回溫熱到小年夜　除夕變天北東濕冷5天

▲今起回溫，一路到周日（小年夜）都是好天氣。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／台北報導

今晨最低溫9.7度，清晨5點37分出現在台南楠西。白天起，東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，一路到小年夜（15日）大致多雲到晴，將是天氣最穩定的幾天。不過，隨著除夕（16日）鋒面通過，北部及宜蘭氣溫將下降，北台灣及東部地區轉雨降溫，直到初五東北季風減弱，雨區才會縮小、氣溫回升。

▲除夕變天，北台灣、東部轉濕冷。

今天白天氣溫回升 迎接好天氣

氣象署預報員賴欣國表示，今天（12日）東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨基隆北海岸也有零星短暫雨；西半部地區則多雲到晴、可見陽光。高山夜間、清晨氣溫仍偏低，路面易有結冰現象。

氣溫方面，今天（12日）白天起東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，宜蘭及花蓮高溫約21度，北部及台東22至24度，中南部約27至29度。離島方面，澎湖晴時多雲17至20度，金門晴時多雲12至20度，馬祖晴時多雲10至13度。

年節天氣：除夕前偏暖、除夕轉雨降溫

周五（13日）至周六小年夜（15日）風向偏東轉東南風，各地清晨仍偏涼，白天溫暖微熱、日夜溫差大，大多為晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星降雨。

除夕（16日）鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭氣溫下降；初一（17日）與初二（18日）受東北季風影響，北部及宜蘭偏涼，其他地區早晚也涼。

▲未來一周氣溫趨勢。（圖／氣象署）

降雨方面，除夕（16日）與初一（17日）桃園以北、宜蘭及花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島及竹苗山區有零星短暫雨；初二（18日）基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，桃園以南多雲到晴。

初三（19日）至初四（20日）持續受東北季風影響，北部及宜蘭偏涼，其他地區早晚也涼；基隆北海岸、大臺北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，桃園以南多雲到晴。

初五（21日）東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚仍偏涼；東半部及恆春半島有局部短暫雨，西半部多雲到晴，西半部及金門、馬祖留意可能有低雲或局部霧影響能見度。