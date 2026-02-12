　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美關稅收入1月暴增超過300%！　退稅風暴醞釀中

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國1月關稅收入飆至300億美元，帶動赤字年減逾兩成，但最高法院最快20日公布關稅案裁決，若不利恐衝擊財政、甚至面臨退稅壓力。

美國財政部最新數據顯示，隨著關稅進帳暴衝，聯邦赤字壓力暫時鬆一口氣。單是1月，海關稅收就達300億美元，使本財政年度累計關稅收入衝上1,240億美元，比2025年同期大增304%，成為撐住帳面的關鍵來源。

關稅撐場赤字年減26%　全年仍逼近7千億美元
財政部指出，本財政年度第4個月、也就是1月，單月赤字約950億美元，較去年同期減少約26%。若從年度開始算起，累計赤字為6,970億美元，年減17%；若扣除日曆因素，降幅更達21%。

這波收入成長，主要來自美國總統川普自2025年4月啟動的新一輪關稅措施，對進口商品與服務普遍加稅，並對特定國家祭出「對等關稅」。儘管後續與貿易夥伴談判略有讓步，但整體路線依舊強硬。

▲▼川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）

▲川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）

最高法院將復會　白宮憂恐須退還關稅
不過，這筆收入能否穩穩入袋，還得看司法走向。最高法院去年11月已就關稅法源依據進行辯論，原本外界預期1月就會宣判，至今仍未出爐。大法官凱坦吉・布朗・傑克森（Ketanji Brown Jackson）表示，案件牽涉層面廣且法律問題複雜，需要時間審慎評估。

最高法院將於2月20日復會，裁決可能最快當天公布。白宮內部擔心，一旦判決對政府不利，已徵收的龐大關稅可能得退還，屆時財政壓力恐瞬間放大。

此外，美國債務問題依舊沉重。目前國債規模約38.6兆美元，光是1月淨利息支出就高達760億美元，僅次於醫療保險與社會安全等項目。本財政年度迄今，利息支出累計4,265億美元，也比去年同期增加，長期壓力仍在。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男為報復雇主！性侵17歲少女棄豬舍　慘遭「豬啃食放血」慘死
捷運站都聞到！臭豆腐名店插旗北市惹怨　住戶崩潰：快把頭髮拔光
梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻
女毒蟲拖行所長判死　廢死聯盟晚間發文：「惡意」在台灣特別突出
快訊／美國隊壞消息！台美混血強打骨折　確定無緣WBC
今晨9.7℃！白天回溫熱到小年夜　除夕變天北東濕冷5天
快訊／三重深夜死亡車禍！　28歲女騎士離奇衝撞1死2傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

和平獎得主獄中受虐　諾獎委員會促伊朗放人

美股紅翻黑！台積電ADR逆勢漲3.28％　就業佳音降低降息期待

美關稅收入1月暴增超過300%！　退稅風暴醞釀中

美民主黨大老批「川普政策不夠」：正在削弱台灣安全

彭博：川普私下評估退出美墨加貿易協定

傳美國施壓舉行總統大選　澤倫斯基：與俄達停火協議才會辦

BMW大規模召回！　16款車型「啟動馬達」缺陷短路起火

快訊／《戀愛世代》男星大腸癌三期病逝　享年48歲

美國1月就業成長增13萬工作機會　失業率微幅下降

川普曝「我不喜歡她說話口氣」　所以對瑞士加徵39%關稅

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

北市內湖民宅大火！一樓全面燃燒「多人受困」　警消搶救中

和平獎得主獄中受虐　諾獎委員會促伊朗放人

美股紅翻黑！台積電ADR逆勢漲3.28％　就業佳音降低降息期待

美關稅收入1月暴增超過300%！　退稅風暴醞釀中

美民主黨大老批「川普政策不夠」：正在削弱台灣安全

彭博：川普私下評估退出美墨加貿易協定

傳美國施壓舉行總統大選　澤倫斯基：與俄達停火協議才會辦

BMW大規模召回！　16款車型「啟動馬達」缺陷短路起火

快訊／《戀愛世代》男星大腸癌三期病逝　享年48歲

美國1月就業成長增13萬工作機會　失業率微幅下降

川普曝「我不喜歡她說話口氣」　所以對瑞士加徵39%關稅

卡洛爾鉤狀骨骨折動刀　蔡其昌第一時間祝福早日康復

高金素梅涉貪　立院「青島二館」風水魔咒再起

太浪漫！新人合唱婚禮神曲…下一秒「原唱本人現身」新娘當場哭了

除夕變天！　農曆過年「降雨熱區」一次看

台版「霍爾移動城堡」創辦人妻被軟禁！　小兒子為家產不肖綁架

薪水高低看臉就知道？AI靠頭像抓出「加薪命格」　升遷、轉職全看光

老學長淪殺人犯！退休警14年前殺親弟　「保險桿」4數字揭惡行

周末高溫直逼30度！　除夕變天「雨區擴大」回溫時間點曝

「西門新宿」房東是台灣知名家族　昔潮鞋戰區沒落至今

馬士基裁員、韓新遠洋辦優退　貨櫃船公司出現預防性措施

【永生難忘的一支籤】雙重國籍男抽中海軍陸戰隊！朋友一旁笑到黑姑

國際熱門新聞

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

男報復雇主！性侵少女讓豬啃放血慘死

《戀愛世代》男星大腸癌三期病逝　享年48歲

BMW大規模召回！　16款車型「啟動馬達」缺陷短路起火

女闖高中開槍9死！學生封門2小時目睹

韓選手冬奧作弊！2女將設備含禁物

台積電ADR大漲3.28％！　降息期待降低美股紅翻黑

美關稅收入1月暴增超過300%！　退稅風暴醞釀中

美國1月就業爆增13萬！失業率微降

美民主黨大老批「川普政策不夠」：正在削弱台灣安全

傳美國施壓舉行總統大選　澤倫斯基：與俄達停火協議才會辦

女槍手血洗校園10死　加總理緊急取消出訪

印尼客機「遭武裝份子槍擊」墜機！2死11失蹤

東京、奈良爆麻疹！曾到過羽田機場、韓國

更多熱門

相關新聞

台美關稅清單最快明公布　「美牛、汽車零件」爆將開放

台美關稅清單最快明公布　「美牛、汽車零件」爆將開放

行政院副院長鄭麗君10日晚間率團飛往美國，與美國貿易代表署進行最後一次協商，力拚完成台美對等貿易協定。據了解，最快12日就會有結果，根據了解，協定內容將有學名藥、航空器零組件、自然資源等特定品項豁免，不過民生相關的汽車零件、美牛等目前政府都未提及。

川普宣布調降印度對等關稅　25%至18%

川普宣布調降印度對等關稅　25%至18%

台美投資2500億「台積電1000億」算在內！　網大讚

台美投資2500億「台積電1000億」算在內！　網大讚

百億美元國家融資保證　九大行庫將組「國家隊」

百億美元國家融資保證　九大行庫將組「國家隊」

台美關稅談判「低調卻無法忽視」的人！　楊珍妮經歷超驚人

台美關稅談判「低調卻無法忽視」的人！　楊珍妮經歷超驚人

關鍵字：

川普關稅戰

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

即／6縣市低溫特報！跌破10度

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士撞死

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀確定無緣WBC!

今彩539頭獎2注中！幸運商店曝光

男報復雇主！性侵少女讓豬啃放血慘死

女毒蟲拖行派出所長奪命遭判死！　死者父母、妻下跪磕頭

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面