美關稅收入1月暴增超過300%！　退稅風暴醞釀中

▲川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美國1月關稅收入飆至300億美元，帶動赤字年減逾兩成，但最高法院最快20日公布關稅案裁決，若不利恐衝擊財政、甚至面臨退稅壓力。

美國財政部最新數據顯示，隨著關稅進帳暴衝，聯邦赤字壓力暫時鬆一口氣。單是1月，海關稅收就達300億美元，使本財政年度累計關稅收入衝上1,240億美元，比2025年同期大增304%，成為撐住帳面的關鍵來源。

關稅撐場赤字年減26% 全年仍逼近7千億美元

財政部指出，本財政年度第4個月、也就是1月，單月赤字約950億美元，較去年同期減少約26%。若從年度開始算起，累計赤字為6,970億美元，年減17%；若扣除日曆因素，降幅更達21%。

這波收入成長，主要來自美國總統川普自2025年4月啟動的新一輪關稅措施，對進口商品與服務普遍加稅，並對特定國家祭出「對等關稅」。儘管後續與貿易夥伴談判略有讓步，但整體路線依舊強硬。

▲川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）

最高法院將復會 白宮憂恐須退還關稅

不過，這筆收入能否穩穩入袋，還得看司法走向。最高法院去年11月已就關稅法源依據進行辯論，原本外界預期1月就會宣判，至今仍未出爐。大法官凱坦吉・布朗・傑克森（Ketanji Brown Jackson）表示，案件牽涉層面廣且法律問題複雜，需要時間審慎評估。

最高法院將於2月20日復會，裁決可能最快當天公布。白宮內部擔心，一旦判決對政府不利，已徵收的龐大關稅可能得退還，屆時財政壓力恐瞬間放大。

此外，美國債務問題依舊沉重。目前國債規模約38.6兆美元，光是1月淨利息支出就高達760億美元，僅次於醫療保險與社會安全等項目。本財政年度迄今，利息支出累計4,265億美元，也比去年同期增加，長期壓力仍在。