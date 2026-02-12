美民主黨大老批「川普政策不夠」：正在削弱台灣安全

▲美國總統川普、中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美眾院中國委員會民主黨要角卡納鬆口，對出售輝達舊款Hopper晶片給中國持開放態度，但強調最新Rubin、Blackwell絕不能外流，並點名美國總統川普對台政策不夠一致，正在削弱台灣安全。

根據《路透社》報導，美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」民主黨首席成員羅・卡納（Ro Khanna）近日談到晶片出口議題時，態度與前任明顯不同。他表示，美國必須守住技術領先優勢，但若仍保有兩到三年差距，對較舊世代晶片出口中國可以更有彈性。

主張守住最新架構 舊晶片可有限度鬆綁

卡納指出，輝達（Nvidia）的下一代Rubin架構，以及現行Blackwell架構，都不該賣給中國。不過，像2024年推出、屬於Hopper世代的H200晶片，在美國確保技術領先情況下，未必需要全面封鎖。

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

他直言，美國不應把最先進產品送往中國，但若只是應用在家電等民生產品，且技術已落後美國兩三年，他不反對讓相關晶片進入市場流通。這番說法，與前任民主黨成員拉賈・克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）曾主張全面封堵對中銷售的立場形成對比。

共和黨批評過於寬鬆 對台政策成新戰場

共和黨方面態度則更為強硬。委員會主席約翰・穆勒納爾（John Moolenaar）先前就曾批評美國總統川普允許H200晶片銷往中國的決定，認為恐削弱美國戰略優勢。

除了晶片攻防，卡納也把矛頭指向川普的台灣政策。他表示，近期聽證會上，民主黨成員除了批評中國共產黨，也開始質疑川普政府對台立場。他直言，川普政策「不清楚也不一致」，正在削弱台灣安全，讓原本強調跨黨合作的委員會，出現新的政治張力。至截稿前，輝達尚未對此回應。