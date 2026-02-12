賈永婕走訪義光教會　「當時我們都還小」蕭美琴178字吐心聲

記者黃翊婷／綜合報導

電影《世紀血案》未經授權改編林宅血案引發爭議，掀起各界關注。台北101董事長賈永婕日前親自走訪林家舊宅的義光教會；副總統蕭美琴也在社群平台發文表示，「當時我們都還小」，也許無法體會前輩們在民主化路上的艱辛，「但謝謝享受自由生活的賈董和許多我們這個世代的朋友，願意花時間去聽去看，去認識這段離我們不遠的歷史。」

▲蕭美琴。（資料照／總統府提供）

賈永婕11日在社群平台發聲，表示自己獨自前往林宅原址的義光教會，她小時候住在民生社區，距離案發現場僅3公里，卻完全不知道那裡就是歷史現場，「原來我一直活在另一個平行時空」，如今她決定好好了解整件事情的經過，「希望這段悲傷的歷史，能讓我們更珍惜眼前得來不易的一切。也提醒每一個人，民主不是理所當然，而是無數人付出代價換來的成果。」

副總統蕭美琴在Threads轉發賈永婕的貼文，並表示「當時我們都還小」，可能無法體會前輩們在民主化路上披荊斬棘的艱辛，「但謝謝享受自由生活的賈董和許多我們這個世代的朋友，願意花時間去聽去看，去認識這段離我們不遠的歷史。」

「盼後輩的我們能深刻理解，我們能呼吸自由的空氣，並非理所當然。」蕭美琴提到，「也許今天的政治現況不滿意，社會也有太多的不完美，但即便彼此有很多的不同，捍衛台灣得來不易的民主與自由，是我們共同的責任。」