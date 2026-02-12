傳美國施壓舉行總統大選　澤倫斯基：與俄達停火協議才會辦

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天強調，只有在達成與俄羅斯停火，以及獲得足夠安全保障的情況下，烏克蘭才會舉辦總統大選。他這番話，直接回應了外界對選舉時程的關注，也凸顯俄烏戰火下的特殊處境。

自從2022年俄羅斯大舉入侵以來，烏克蘭實施了戒嚴令，導致選舉事實上全面凍結。隨著澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）總統任期在2024年即將屆滿，俄羅斯方面不斷對他的合法性提出質疑，想藉此削弱其國內外支持。

英國《金融時報》（Financial Times）報導，川普（Donald Trump）為首的美國政府已向基輔當局施加壓力，要求他們必須在今年5月15日之前舉辦總統大選，否則美方原本承諾的安全保障可能會有變數，烏克蘭政府也已開始著手規劃選舉事宜，同時還考慮就與俄羅斯的任何和平協議舉行公投。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天則透過錄音訊息向媒體表示：「只要我們獲得所有必需的安全保障，就會舉行選舉。其實很簡單，只要停火協議達成，選舉就能辦。」這番話顯示，在戰火未熄、國家安全未獲保障之前，選舉難以成行。