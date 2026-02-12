　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

傳美國施壓舉行總統大選　澤倫斯基：與俄達停火協議才會辦

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天強調，只有在達成與俄羅斯停火，以及獲得足夠安全保障的情況下，烏克蘭才會舉辦總統大選。他這番話，直接回應了外界對選舉時程的關注，也凸顯俄烏戰火下的特殊處境。

自從2022年俄羅斯大舉入侵以來，烏克蘭實施了戒嚴令，導致選舉事實上全面凍結。隨著澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）總統任期在2024年即將屆滿，俄羅斯方面不斷對他的合法性提出質疑，想藉此削弱其國內外支持。

英國《金融時報》（Financial Times）報導，川普（Donald Trump）為首的美國政府已向基輔當局施加壓力，要求他們必須在今年5月15日之前舉辦總統大選，否則美方原本承諾的安全保障可能會有變數，烏克蘭政府也已開始著手規劃選舉事宜，同時還考慮就與俄羅斯的任何和平協議舉行公投。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天則透過錄音訊息向媒體表示：「只要我們獲得所有必需的安全保障，就會舉行選舉。其實很簡單，只要停火協議達成，選舉就能辦。」這番話顯示，在戰火未熄、國家安全未獲保障之前，選舉難以成行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
6縣市低溫特報！
Matzka岳父捲高金素梅涉貪收押
過年天氣攻略！除夕「大變天」有感降溫
5種粉末超級傷肝！　醫師示警了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美民主黨大老批「川普政策不夠」：正在削弱台灣安全

彭博：川普私下評估退出美墨加貿易協定

傳美國施壓舉行總統大選　澤倫斯基：與俄達停火協議才會辦

BMW大規模召回！　16款車型「啟動馬達」缺陷短路起火

快訊／《戀愛世代》男星大腸癌三期病逝　享年48歲

美國1月就業成長增13萬工作機會　失業率微幅下降

川普曝「我不喜歡她說話口氣」　所以對瑞士加徵39%關稅

男為報復雇主！性侵17歲少女棄豬舍　她慘遭「豬啃食放血」慘死

南韓選手冬奧傳作弊案！2滑雪女將「設備含禁物」　遭取消資格

女闖加拿大高中開槍釀9死！學生用桌封門2小時　目睹恐怖槍擊現場

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

北市內湖民宅大火！一樓全面燃燒「多人受困」　警消搶救中

美民主黨大老批「川普政策不夠」：正在削弱台灣安全

彭博：川普私下評估退出美墨加貿易協定

傳美國施壓舉行總統大選　澤倫斯基：與俄達停火協議才會辦

BMW大規模召回！　16款車型「啟動馬達」缺陷短路起火

快訊／《戀愛世代》男星大腸癌三期病逝　享年48歲

美國1月就業成長增13萬工作機會　失業率微幅下降

川普曝「我不喜歡她說話口氣」　所以對瑞士加徵39%關稅

男為報復雇主！性侵17歲少女棄豬舍　她慘遭「豬啃食放血」慘死

南韓選手冬奧傳作弊案！2滑雪女將「設備含禁物」　遭取消資格

女闖加拿大高中開槍釀9死！學生用桌封門2小時　目睹恐怖槍擊現場

美民主黨大老批「川普政策不夠」：正在削弱台灣安全

莫讓保護變縱容　少事法不應是黑幫遮羞布

彭博：川普私下評估退出美墨加貿易協定

荷蘭法院調查晶片商安世　執行長張學政持續停職

傳美國施壓舉行總統大選　澤倫斯基：與俄達停火協議才會辦

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

BMW大規模召回！　16款車型「啟動馬達」缺陷短路起火

快訊／《戀愛世代》男星大腸癌三期病逝　享年48歲

快訊／三重深夜死亡車禍！　28歲女騎士離奇衝撞1死2傷

捷運站都聞到！臭豆腐名店插旗北市惹怨　住戶崩潰：快把頭髮拔光

不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責

國際熱門新聞

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

男報復雇主！性侵少女讓豬啃放血慘死

女闖高中開槍9死！學生封門2小時目睹

韓選手冬奧作弊！2女將設備含禁物

美國1月就業爆增13萬！失業率微降

印尼客機「遭武裝份子槍擊」墜機！2死11失蹤

女槍手血洗校園10死　加總理緊急取消出訪

韓AV網美全裸「套紙箱」誘摸乳　遭法院判刑

生死瞬間！他被噎到　救自己一命

東京、奈良爆麻疹！曾到過羽田機場、韓國

淫魔艾普斯坦檔案「驚藏6大咖」全曝光

經濟學人：台2500億美元投資難兌現

馬斯克：若少2技術　美1000％走向破產

客機衝出跑道墜海　機翼斷裂55人幸運生還

更多熱門

相關新聞

川普下通牒！　澤倫斯基擬2/24宣布總統大選

川普下通牒！　澤倫斯基擬2/24宣布總統大選

烏克蘭總統澤倫斯基傳出最快將在2月24日俄烏戰爭滿4周年當天，對外宣布總統大選與和平協議公投計畫。英媒《金融時報》引述多名烏克蘭及歐洲官員說法披露，華府向基輔施加龐大壓力，要求必須在5月15日前完成投票，否則美方承諾的安全保障恐怕落空。

烏士兵「死而復生」　母接電話淚崩

烏士兵「死而復生」　母接電話淚崩

俄情報高官遇刺　胸口中彈命危

俄情報高官遇刺　胸口中彈命危

美拚3月簽協議、5月大選　烏：天方夜譚

美拚3月簽協議、5月大選　烏：天方夜譚

烏俄談判大突破　美特使：同意交換314戰俘

烏俄談判大突破　美特使：同意交換314戰俘

關鍵字：

俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

即／6縣市低溫特報！跌破10度

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士撞死

今彩539頭獎2注中！幸運商店曝光

女毒蟲拖行派出所長奪命遭判死！　死者父母、妻下跪磕頭

獨／越獄狂魔徐開喜遭通緝　出庭作證再次被捕

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

要過年了！　先飆快30℃「天氣一次看」

去年才升職！同事參加完尾牙「突被資遣」　老鳥秒懂

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面