BMW大規模召回！　16款車型「啟動馬達」缺陷短路起火

▲BMW。（圖／翻攝BMW官網）

記者葉國吏／綜合報導

德國車廠BMW證實，因啟動馬達恐短路起火，將全球召回數十萬輛汽車，涉及16款車型，公司將主動通知車主回廠更換零件。

德國豪華車品牌BMW向法新社證實，將在全球展開大規模召回行動，數量上看數十萬輛。原因出在部分車輛的引擎啟動系統可能存在安全疑慮，若情況嚴重，甚至不排除發生起火風險。

16款車受影響 問題零件生產期曝光

BMW說明，這次波及的共有16個車型，所搭載的啟動馬達是在2020年7月至2022年7月間生產。內部檢測發現，啟動馬達中的電磁鐵零件，隨著使用時間拉長，可能出現過度磨耗的情形。

公司指出，在接獲車主反映並展開檢查後，確認部分車輛的啟動馬達確實可能有瑕疵。若電磁鐵產生短路，恐導致局部溫度異常升高，最糟情況下，行駛途中也可能引發火勢。

提醒勿無人運轉 財務衝擊評估有限

BMW在聲明中特別提醒車主，引擎發動後，尤其是使用遠端啟動功能時，不要讓車輛在無人看管的狀態下持續運轉，以降低潛在風險。

至於這波召回是否衝擊營運？發言人表示，對公司財務影響相當有限，甚至可能幾乎沒有影響。後續將陸續寄發通知信，安排車主免費更換相關零件，確保行車安全。