快訊／《戀愛世代》男星大腸癌三期病逝　享年48歲

▲詹姆斯・范德比克（James Van Der Beek）25歲時劇照。（圖／翻攝IG／vanderjames，下同）

記者葉國吏／綜合報導

以《戀愛世代》走紅的男星詹姆斯・范德比克辭世，享年48歲，曾與第三期癌症對抗，妻子證實他在人生最後時刻平靜離開。

以青春影集《戀愛世代》打開知名度的詹姆斯・范德比克（James Van Der Beek）辭世，得年48歲。他與第三期大腸直腸癌纏鬥近兩年，最終仍不敵病魔，家屬低調證實死訊，震驚不少劇迷。

抗癌近兩年仍不敵病魔 妻子盼外界給家人空間

范德比克的妻子金柏莉・范德比克（Kimberly Van Der Beek）週三發表聲明指出，摯愛的丈夫在清晨安詳離世，形容他在生命最後階段，依舊展現勇氣與信仰。她提到，未來會慢慢分享屬於他的故事，但此刻希望外界尊重家人，讓他們好好送別這位丈夫與父親。

現年48歲的詹姆斯・范德比克1977年出生於美國康乃狄克州柴郡，1998年因主演影集《戀愛世代》（Dawson’s Creek）爆紅，飾演熱愛拍片的少年道森・李瑞，該劇播出至2003年，被視為90年代末青春影集代表作之一。

▲詹姆斯・范德比克（James Van Der Beek）近期照。

從青春偶像到多元演員 演戲成為抗癌期間寄託

除了成名作外，他也演出電影《挑戰星期天》（Varsity Blues），並獲得MTV電影獎肯定。後續活躍於電視圈，陸續參與《姿態》（Pose）、《CSI：網路犯罪調查組》（CSI: Cyber）、《朋友萬歲》（Friends with Better Lives）與《籃球兄弟》（One Tree Hill）等劇集，甚至在情境喜劇《23號公寓別相信B小姐》中飾演自己。

近年他仍持續接戲，2025年客串Prime Video喜劇《Overcompensating》，原本也將參與《金法尤物》前傳影集《Elle》。只是2023年8月確診罹患大腸直腸癌，直到2024年11月才對外坦言已是第三期，期間持續治療。

他曾向《People》雜誌透露，自己選擇低調面對，在家人支持下積極抗癌，對未來仍抱持希望。去年接受NBC《今日秀》訪問時更說，只要喊下「開拍」，癌症彷彿暫時消失。如今人生謝幕，留下無數影迷的青春回憶。