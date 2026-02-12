　
捷運站都聞到！臭豆腐名店插旗北市惹怨　住戶崩潰：快把頭髮拔光

▲▼捷運劍南路站都聞得到！臭豆腐名店惹怒大直居民。（圖／翻攝自Google Maps）

▲捷運劍南路站都聞得到！臭豆腐名店惹怒大直居民。（圖／翻攝自Google Maps）

記者董美琪／綜合報導

花蓮知名臭豆腐名店進軍台北，在中山區開設實體店後，濃烈氣味引發周邊居民強烈反彈，不僅社群平台掀起討論，民眾更頻頻向台北市環保局檢舉，直言「每天活在臭味裡」，生活與身心健康皆受到嚴重影響。

有網友在社群平台Threads發文控訴，該家臭豆腐氣味強烈，即使住家已加裝氣密窗、全天候開啟空氣清淨機，仍無法阻隔刺鼻異味，長期下來讓她焦慮失控，甚至出現拔頭髮行為，頭皮已明顯禿一塊，不得不求助身心科。她表示，多次向環保局通報，稽查人員到場時卻回覆未超標，附近住戶幾乎已經心灰意冷。

不只一戶居民受害，樓上住戶也透露，自店家開業以來，父母與鄰居檢舉無數次，家中長期無法開窗，後陽台也必須緊閉，甚至用衣物塞住門窗縫隙，才能勉強降低臭味侵入，日常作息與居住品質大受影響。

相關貼文曝光後，引發大量網友共鳴，不少人直指，該店氣味傳播距離驚人，「在對面捷運劍南路站就聞得到」、「經過美麗華就有味道」、「那不是臭豆腐，是腐敗的惡臭」，甚至有消費者坦言，內用後全身殘留異味，不敢再上門。

該店排氣管位置正對2樓以上住宅，附近住戶門窗幾乎全天緊閉，試圖阻隔氣味。有居民直言，明明其他臭豆腐店不至於如此，卻唯獨這家影響範圍極廣，令人難以忍受。

對此，台北市環保局證實，已接獲民眾反映，並於今年1月29日派員前往現場稽查，確認民宅周界外仍可聞到異味，已當場要求業者加強空污防制措施。同日下午再次前往複查後，業者承諾將調整排放口位置，並加裝活性碳除味設備，預計農曆年後完成改善。

環保局也提醒，若民眾後續仍遭受異味困擾，可於異味發生時撥打1999市民熱線通報，稽查人員將即時到場查處，若改善未果，將依法開罰。至於氣味感受，官方也坦言，確實因人而異，有人覺得越臭越香，但對不適應的居民而言，長期暴露恐已超出可承受範圍。

02/09 全台詐欺最新數據

