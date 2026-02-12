2天狂闖8戶！高雄男鑽窗偷百萬金飾　檢求刑4年10月

▲高雄男子2天內闖入鳳山8戶透天厝，偷走百萬元金飾。（圖／記者陳宏瑞攝）



記者董美琪／綜合報導

高雄市鳳山區連棟透天厝社區去年10月底接連傳出竊案。43歲柯姓男子鎖定巷弄內住宅，翻牆、攀窗闖入屋內行竊，短短2天內連犯8案，得手金項鍊、戒指、鑽石飾品與紀念金幣等財物，總價值超過新台幣百萬元。高雄地檢署依加重竊盜罪起訴，並向法院建請判處4年10月以上徒刑。

起訴書指出，柯男曾因攜帶凶器翻牆行竊獲緩刑處分，卻未因此收手。去年10月24日與25日傍晚，他先將機車停在鳥松區長庚醫院旁勞工公園，再搭計程車前往鳳山鳳捷路、鳳東六街一帶，隨後步行進入中山東路巷內尋找目標。

檢方調查，柯男專挑連棟透天厝下手，翻越圍牆或從窗戶進入屋內。24日晚間一口氣潛入7戶民宅搜刮財物。隔天又以相同方式侵入林姓住戶住處，竊得現金1萬元。

不過，柯男在翻爬過程中腿部受傷，還在案發地附近請路人協助叫車，再搭計程車回長庚醫院旁取回機車後離去。警方調閱監視器畫面鎖定行蹤，循線將人查緝到案。

偵查期間，柯男否認犯行，辯稱當天只是前往澄清湖棒球場運動。但檢警比對路線與監視畫面，統計兩天內共有8戶受害，失竊金飾價值破百萬元。檢方認為他正值青壯卻不務正業，且曾有類似竊盜前科，短時間密集犯案影響社區治安，依法起訴並請求法院從重量刑。