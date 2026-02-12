　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2天狂闖8戶！高雄男鑽窗偷百萬金飾　檢求刑4年10月

▲▼高雄地檢署 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄男子2天內闖入鳳山8戶透天厝，偷走百萬元金飾。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者董美琪／綜合報導

高雄市鳳山區連棟透天厝社區去年10月底接連傳出竊案。43歲柯姓男子鎖定巷弄內住宅，翻牆、攀窗闖入屋內行竊，短短2天內連犯8案，得手金項鍊、戒指、鑽石飾品與紀念金幣等財物，總價值超過新台幣百萬元。高雄地檢署依加重竊盜罪起訴，並向法院建請判處4年10月以上徒刑。

起訴書指出，柯男曾因攜帶凶器翻牆行竊獲緩刑處分，卻未因此收手。去年10月24日與25日傍晚，他先將機車停在鳥松區長庚醫院旁勞工公園，再搭計程車前往鳳山鳳捷路、鳳東六街一帶，隨後步行進入中山東路巷內尋找目標。

檢方調查，柯男專挑連棟透天厝下手，翻越圍牆或從窗戶進入屋內。24日晚間一口氣潛入7戶民宅搜刮財物。隔天又以相同方式侵入林姓住戶住處，竊得現金1萬元。

不過，柯男在翻爬過程中腿部受傷，還在案發地附近請路人協助叫車，再搭計程車回長庚醫院旁取回機車後離去。警方調閱監視器畫面鎖定行蹤，循線將人查緝到案。

偵查期間，柯男否認犯行，辯稱當天只是前往澄清湖棒球場運動。但檢警比對路線與監視畫面，統計兩天內共有8戶受害，失竊金飾價值破百萬元。檢方認為他正值青壯卻不務正業，且曾有類似竊盜前科，短時間密集犯案影響社區治安，依法起訴並請求法院從重量刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
6縣市低溫特報！
Matzka岳父捲高金素梅涉貪收押
過年天氣攻略！除夕「大變天」有感降溫
5種粉末超級傷肝！　醫師示警了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2天狂闖8戶！高雄男鑽窗偷百萬金飾　檢求刑4年10月

陳嘉瑩被判死　廢死聯盟晚間發文：「惡意」在台灣特別突出

金曲歌王岳父涉貪被押！高金素梅協會爆詐領風波　羈押理由曝光

上班時間忙著搬酒涉偽造文書、逃漏稅！新北市刑警移送北檢複訊

快訊／Matzka岳父捲高金素梅涉貪案　法院裁定收押

彰化某國小附幼驚爆超收A錢！女主任遭收押禁見　縣府說明

彰化1天2火燒車！工程車剛燒完…晚間「2輛無牌廢棄車」離奇變火球

毒駕致死改論殺人罪判死首例？　法官認定陳嘉瑩故意虐殺非因毒駕

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士「撞粉碎」1死1傷

花蓮台9線車禍！計程車遭保時捷撞翻3傷　警方籲減速慢行

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

北市內湖民宅大火！一樓全面燃燒「多人受困」　警消搶救中

2天狂闖8戶！高雄男鑽窗偷百萬金飾　檢求刑4年10月

陳嘉瑩被判死　廢死聯盟晚間發文：「惡意」在台灣特別突出

金曲歌王岳父涉貪被押！高金素梅協會爆詐領風波　羈押理由曝光

上班時間忙著搬酒涉偽造文書、逃漏稅！新北市刑警移送北檢複訊

快訊／Matzka岳父捲高金素梅涉貪案　法院裁定收押

彰化某國小附幼驚爆超收A錢！女主任遭收押禁見　縣府說明

彰化1天2火燒車！工程車剛燒完…晚間「2輛無牌廢棄車」離奇變火球

毒駕致死改論殺人罪判死首例？　法官認定陳嘉瑩故意虐殺非因毒駕

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士「撞粉碎」1死1傷

花蓮台9線車禍！計程車遭保時捷撞翻3傷　警方籲減速慢行

捷運站都聞到！臭豆腐名店插旗北市惹怨　住戶崩潰：快把頭髮拔光

2天狂闖8戶！高雄男鑽窗偷百萬金飾　檢求刑4年10月

女患者貼痠痛貼布「胃潰瘍住院」！醫聽用法驚呆

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場！6缸引擎進化首度導入甩尾模式

年夜飯後「換氣」秘招　除夕3禁忌：只看不多過問

春節出國注意！「現金帶超額」未申報恐全數沒收

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網

美國1月就業成長增13萬工作機會　失業率微幅下降

做錯3件事「害陰莖變短」！性學博士提醒：可能造成永久傷害

川普曝「我不喜歡她說話口氣」　所以對瑞士加徵39%關稅

【撿回一命】海陸下士遭步槍擊中　涉違軍法鼻包紗布出庭

社會熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士撞死

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

女毒蟲拖行派出所長奪命遭判死！　死者父母、妻下跪磕頭

獨／越獄狂魔徐開喜遭通緝　出庭作證再次被捕

快訊／Matzka岳父捲高金素梅涉貪收押

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

上班時間忙著搬酒！新北市刑警複訊後交保

即／女毒蟲拖行派出所長奪命　一審判死刑

台中混凝土車奪命！23歲雙胞胎1死1傷

「金曲歌王岳父涉貪」法院羈押理由曝光

妹子剛到銀行任職遭主管性侵！搭便車落狼爪

更多熱門

相關新聞

妹子剛到銀行任職遭主管性侵！搭便車落狼爪

妹子剛到銀行任職遭主管性侵！搭便車落狼爪

高雄某知名銀行主管龍哥（化名）2022年6月間，駕車載新進女員工小玲（化名）返家途中，竟將車停在昏暗路段，強拉對方至後座性侵得逞。一、二審均認定犯行成立，高等法院高雄分院判處有期徒刑3年8月，全案仍可上訴。

高雄1月人口減幅全台第二　新案最低重回3字頭

高雄1月人口減幅全台第二　新案最低重回3字頭

護航業者接受招待上酒店　高雄動保處長丟官

護航業者接受招待上酒店　高雄動保處長丟官

專訪／「硬要湊過來聊」柯志恩看邁賴互動　

專訪／「硬要湊過來聊」柯志恩看邁賴互動　

門窗全沒水泥外露　高雄「戰地風透天」空15年開價4千萬

門窗全沒水泥外露　高雄「戰地風透天」空15年開價4千萬

關鍵字：

高雄竊案偷竊

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

即／6縣市低溫特報！跌破10度

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

今彩539頭獎2注中！幸運商店曝光

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士撞死

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

女毒蟲拖行派出所長奪命遭判死！　死者父母、妻下跪磕頭

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

萊爾富抽出「台積電股票」得主！市值192萬

獨／越獄狂魔徐開喜遭通緝　出庭作證再次被捕

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

去年才升職！同事參加完尾牙「突被資遣」　老鳥秒懂

卡洛爾鉤狀骨骨折將動刀確定無緣WBC!

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面