生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女患者貼痠痛貼布「胃潰瘍住院」！醫聽用法驚呆

酸痛貼布。（示意圖／AI製作）

▲王思恒提醒，一名6旬女性過量使用痠痛貼布，結果胃潰瘍出血住院。（示意圖／AI製作）

記者柯振中／綜合報導

復健科醫師王思恒提醒，運動傷害或筋骨痠痛患者常同時尋求中西醫治療，但不論是口服藥或外用貼布，都必須依照醫囑正確使用。他分享一名六旬女性因退化性膝關節炎長期復健，卻因痠痛貼布使用過量，最終引發胃潰瘍出血住院，凸顯外用藥物同樣可能造成全身性副作用。

貼布也是藥物

王思恒指出，診所開立的消炎止痛貼布，主要成分多屬非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），透過皮膚吸收進入體內。正常情況下，單片使用劑量低、全身影響小，因此相對安全，也是臨床上常見選擇。不過，若自行大量加貼，藥物累積後仍可能對身體產生影響。

肩頸痠痛使用痠痛貼布。（圖／記者洪巧藍攝）

▲酸痛貼布不能使用太多，否則可能會傷胃、影響肝腎功能。（示意圖／記者洪巧藍攝）

過量恐傷腸胃

該名患者因覺得貼布冰涼舒適，自行額外購買並一次貼上十多片，幾乎全身覆蓋，把自己包得像木乃伊一樣。後續出現黑便、虛弱與蒼白等症狀，住院檢查才發現胃潰瘍出血。王思恒解釋，貼布中的消炎止痛成分與口服藥屬同類型，過量仍可能傷胃，甚至影響肝腎功能。

他強調，許多民眾誤以為「只是貼在皮膚上」不會傷身，但藥物經皮吸收仍會進入體內循環。只要依照醫囑、正確劑量使用，通常不必過度擔心；然而自行增加片數或長時間大量使用，風險便會上升。若有不適或症狀加劇，應儘速就醫評估。

 
02/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
6縣市低溫特報！
Matzka岳父捲高金素梅涉貪收押
過年天氣攻略！除夕「大變天」有感降溫
5種粉末超級傷肝！　醫師示警了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

標籤:痠痛貼布胃潰瘍過量使用醫師提醒副作用

