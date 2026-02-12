年夜飯後「換氣」秘招　除夕3禁忌：只看不多過問

▲除夕吃年夜飯，今年避免3禁忌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者許力方／綜合報導

除夕是農曆新年最重要的日子，不少民眾格外重視習俗與禁忌。命理專家柯柏成分享，年夜飯後可進行的「換氣」小撇步，同時提醒今年丙午年火氣偏旺，除夕有3大禁忌，經過了澤火革卦的2025年，「驚奇與變動都是前所未見」，團聚時避免爭執與敏感話題，才能為新的一年開個好頭。

年夜飯後燒橘皮 象徵去舊迎新

在開運方法上，柯柏成分享，年夜飯後可將新鮮橘子皮以打火機或瓦斯爐輕烤，待冒出白煙後，拿著橘皮在家中各角落繞行，藉由天然香氣可以把累積一整年停滯的氣做個置換，換成大吉大利的氣充塞在家裡的空間裡。若家中有長期病患，這個燒橘皮的氣要在家人的床底下多繞幾圈，會有相當好的功效對於置換新的氣運趕走病魔。

丙午火旺 三類話題易傷和氣

柯柏成提醒，今年丙午年火氣較盛，除夕夜應避免三類情況，若親友相聚一時無話題，不妨多說祝福語，或以誦念祈福話語代替爭辯，讓除夕夜在祥和氣氛中畫下句點。

1. 除夕吵架丙午火旺：一吵容易記仇一年，多說恭喜發財，其他只看不多過問，尤其是給主意催婚介紹對象，甚至問親友小孩功課學業成績，都是給他人製造壓力，非常不適合在年節時分提出來。

2. 除夕談債務、欠錢：甚至只談錢都容易造成全年財務壓力不斷，所以七大姑八大嬸，今年別再問別親戚朋友薪水多少、年終領多少，反過頭來是給自己造成一整年的財務壓力。

3. 政治性話題：經過了澤火革卦的2025年，驚奇與變動都是前所未見，立場不同更容易引起怨懟，這方面的話題也盡量少提。