年夜飯後「換氣」秘招　除夕3禁忌：只看不多過問

▲▼年夜飯,圍爐,過年,親戚,團圓,年菜,海鮮,鴨肉,雞肉,吃飯,聚餐,家族。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲除夕吃年夜飯，今年避免3禁忌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者許力方／綜合報導

除夕是農曆新年最重要的日子，不少民眾格外重視習俗與禁忌。命理專家柯柏成分享，年夜飯後可進行的「換氣」小撇步，同時提醒今年丙午年火氣偏旺，除夕有3大禁忌，經過了澤火革卦的2025年，「驚奇與變動都是前所未見」，團聚時避免爭執與敏感話題，才能為新的一年開個好頭。

年夜飯後燒橘皮　象徵去舊迎新

在開運方法上，柯柏成分享，年夜飯後可將新鮮橘子皮以打火機或瓦斯爐輕烤，待冒出白煙後，拿著橘皮在家中各角落繞行，藉由天然香氣可以把累積一整年停滯的氣做個置換，換成大吉大利的氣充塞在家裡的空間裡。若家中有長期病患，這個燒橘皮的氣要在家人的床底下多繞幾圈，會有相當好的功效對於置換新的氣運趕走病魔。

丙午火旺　三類話題易傷和氣

柯柏成提醒，今年丙午年火氣較盛，除夕夜應避免三類情況，若親友相聚一時無話題，不妨多說祝福語，或以誦念祈福話語代替爭辯，讓除夕夜在祥和氣氛中畫下句點。

1. 除夕吵架丙午火旺：一吵容易記仇一年，多說恭喜發財，其他只看不多過問，尤其是給主意催婚介紹對象，甚至問親友小孩功課學業成績，都是給他人製造壓力，非常不適合在年節時分提出來。

2. 除夕談債務、欠錢：甚至只談錢都容易造成全年財務壓力不斷，所以七大姑八大嬸，今年別再問別親戚朋友薪水多少、年終領多少，反過頭來是給自己造成一整年的財務壓力。

3. 政治性話題：經過了澤火革卦的2025年，驚奇與變動都是前所未見，立場不同更容易引起怨懟，這方面的話題也盡量少提。

02/09 全台詐欺最新數據

過年適合外出走春，好好把握！中央氣象署表示，明天（12日）起溫度回升，到周末小年夜都是好天氣，不過除夕（16日）另一波東北季風影響，北部及東半部降雨增多，溫度略微下降，預計影響到初四（20日）。氣象專家則提醒，春節期間預估除夕變化較大，北東有雨、溫度轉涼，北台灣感受最明顯，初三（19日）之後溫度整體將上升、偏暖，甚至會有點熱。

