春節出國注意！「現金帶超額」未申報恐全數沒收

▲桃園機場,桃園國際機場,中秋連假前人潮,機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲春節期間出入境人多，攜帶物品必須依規申報，否則可能被罰。（圖／記者彭懷玉攝）

記者董美琪／綜合報導

春節連假即將到來，財政部關務署提醒旅客，出入境時務必注意攜帶物品並依規申報。包括攜帶超過1.5公升的自用免稅酒、超過200支免稅捲菸、價值超過2萬美元的黃金，以及總價值超過新台幣50萬元的寶石等，都需要向海關主動申報。

關務署副署長蘇淑貞指出，農曆春節是出入境人潮高峰，海關已安排輪值人力協助旅客通關。她提醒，若未申報或攜帶禁止進口的豬肉製品等物品，將面臨重罰，請旅客務必遵守規定。

自用免稅規定一次看
依「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，年滿18歲旅客可攜帶1.5公升自用免稅酒；年滿20歲旅客可攜帶200支自用免稅捲菸、25支雪茄或1磅菸絲，並可攜帶經衛福部核准的指定菸品200支。

超額物品務必申報
關務署提醒，攜帶超額菸酒、現金超過新台幣10萬元、人民幣2萬元、外幣或無記名有價證券總值超過1萬美元，黃金超過2萬美元，或總價值超過新台幣50萬元且非自用的鑽石、寶石、白金等，均須申報。近三年查獲旅客攜帶超額黃金案件分別為：112年9案、11.63公斤；113年16案、15.01公斤；114年61案、17.81公斤。豬肉及製品方面，113年查獲1154件、1006公斤。

蘇淑貞再次提醒旅客，入境前務必檢查行李中是否含肉製品、水果或其他應檢疫物品，以及未經核准的加熱菸與相關組件。如經查獲，將依法沒入並處以罰鍰。旅客若有疑問，可提前向海關諮詢，或在出入境時向海關櫃檯詢問。

02/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

6縣市低溫特報！
Matzka岳父捲高金素梅涉貪收押
過年天氣攻略！除夕「大變天」有感降溫
5種粉末超級傷肝！　醫師示警了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

黃偉哲慰勉春節執勤警民力感謝守護台南治安交通

黃偉哲慰勉春節執勤警民力感謝守護台南治安交通

農曆春節將至，為感謝守護台南治安與交通安全的警察人員與協勤民力，市長黃偉哲11日晚間在警察局長林國清、義警大隊副大隊長黃坤山、大台南警察之友會理事長蔡明憲、台南市警察之友會理事長鄭丞焜、民防大隊長康銀壽、守望相助大隊大隊長宋俊明等人陪同下，前往歸仁分局及永康分局慰勞春節期間堅守崗位的警察、民防、義警、義交、巡守大隊與志工夥伴，表達誠摯感謝。

喔熊2／13現身日月町擔任一日店長

喔熊2／13現身日月町擔任一日店長

探秘水上鄉三界埔臘肉林

探秘水上鄉三界埔臘肉林

加強重要節日安全維護啟動　徐榛蔚慰勉警消協勤民力

加強重要節日安全維護啟動　徐榛蔚慰勉警消協勤民力

寒流來襲勤務加溫　瑞芳警提前圍爐暖心慰勞同仁

寒流來襲勤務加溫　瑞芳警提前圍爐暖心慰勞同仁

春節出入境海關申報免稅

