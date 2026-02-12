春節出國注意！「現金帶超額」未申報恐全數沒收

▲春節期間出入境人多，攜帶物品必須依規申報，否則可能被罰。（圖／記者彭懷玉攝）



記者董美琪／綜合報導

春節連假即將到來，財政部關務署提醒旅客，出入境時務必注意攜帶物品並依規申報。包括攜帶超過1.5公升的自用免稅酒、超過200支免稅捲菸、價值超過2萬美元的黃金，以及總價值超過新台幣50萬元的寶石等，都需要向海關主動申報。

關務署副署長蘇淑貞指出，農曆春節是出入境人潮高峰，海關已安排輪值人力協助旅客通關。她提醒，若未申報或攜帶禁止進口的豬肉製品等物品，將面臨重罰，請旅客務必遵守規定。

自用免稅規定一次看

依「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，年滿18歲旅客可攜帶1.5公升自用免稅酒；年滿20歲旅客可攜帶200支自用免稅捲菸、25支雪茄或1磅菸絲，並可攜帶經衛福部核准的指定菸品200支。

超額物品務必申報

關務署提醒，攜帶超額菸酒、現金超過新台幣10萬元、人民幣2萬元、外幣或無記名有價證券總值超過1萬美元，黃金超過2萬美元，或總價值超過新台幣50萬元且非自用的鑽石、寶石、白金等，均須申報。近三年查獲旅客攜帶超額黃金案件分別為：112年9案、11.63公斤；113年16案、15.01公斤；114年61案、17.81公斤。豬肉及製品方面，113年查獲1154件、1006公斤。

蘇淑貞再次提醒旅客，入境前務必檢查行李中是否含肉製品、水果或其他應檢疫物品，以及未經核准的加熱菸與相關組件。如經查獲，將依法沒入並處以罰鍰。旅客若有疑問，可提前向海關諮詢，或在出入境時向海關櫃檯詢問。