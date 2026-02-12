　
地方 地方焦點

黃偉哲慰勉春節執勤警民力　感謝守護台南治安交通

▲黃偉哲赴歸仁、永康分局慰勞春節執勤警察及協勤民力，感謝守護台南治安與交通安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲黃偉哲赴歸仁、永康分局慰勞春節執勤警察及協勤民力，感謝守護台南治安與交通安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，為感謝守護台南治安與交通安全的警察人員與協勤民力，市長黃偉哲11日晚間在警察局長林國清、義警大隊副大隊長黃坤山、大台南警察之友會理事長蔡明憲、台南市警察之友會理事長鄭丞焜、民防大隊長康銀壽、守望相助大隊大隊長宋俊明等人陪同下，前往歸仁分局及永康分局慰勞春節期間堅守崗位的警察、民防、義警、義交、巡守大隊與志工夥伴，表達誠摯感謝。

▲黃偉哲赴歸仁、永康分局慰勞春節執勤警察及協勤民力，感謝守護台南治安與交通安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，今年度「加強重要節日安全維護工作」已正式啟動，特別在過年前夕向辛苦執勤的警察同仁及所有協勤夥伴致意。他指出，警務人員除平日執行掃毒、反黑、巡邏等重點工作外，年節期間更肩負護鈔及公司、住宅、廠房安全維護等任務，工作量與風險皆大幅提升。

▲黃偉哲赴歸仁、永康分局慰勞春節執勤警察及協勤民力，感謝守護台南治安與交通安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

他強調，農曆年前後往往是宵小闖空門與詐騙行為活躍時期，除了民眾自身提高警覺外，警方持續透過宣導與查緝行動，協助市民守住財產安全，是台南防詐的重要防線。

▲黃偉哲赴歸仁、永康分局慰勞春節執勤警察及協勤民力，感謝守護台南治安與交通安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在交通安全方面，黃偉哲指出，交通成效不僅仰賴宣導，更需要適切執法與現場疏導，感謝交通警察與義交夥伴在各重要路口維持秩序與順暢，期盼年節期間持續守護市民行車平安。

▲黃偉哲赴歸仁、永康分局慰勞春節執勤警察及協勤民力，感謝守護台南治安與交通安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警察局表示，今年春節安全維護工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，除持續打擊詐欺、查緝毒品、掃蕩黑幫外，也將針對大眾運輸場站、商圈、市集及人潮密集場所，加強警力部署與機動巡邏，強化安全聯防機制，防範突發危安事件。

▲黃偉哲赴歸仁、永康分局慰勞春節執勤警察及協勤民力，感謝守護台南治安與交通安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，警方提醒，春節期間詐欺案件易發生，若民眾遇有可疑狀況，應立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，避免落入詐騙陷阱，共同守護平安年節。

▲黃偉哲赴歸仁、永康分局慰勞春節執勤警察及協勤民力，感謝守護台南治安與交通安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

02/09 全台詐欺最新數據

