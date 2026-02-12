　
國際

川普曝「我不喜歡她說話口氣」　所以對瑞士加徵39%關稅

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普稱不滿瑞士領導人的說話口氣，所以加徵39%關稅。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

美國總統川普10日接受福斯財經台（Fox Business）節目專訪時分享，對等關稅政策中，他與瑞士政府交涉的軼事。他說，自己原本擬定對瑞士30%稅率，但因為不滿瑞士領導人在通話中說話的「口氣」，因此決定提高，最終調升至39%。

川普在庫德洛（Kudlow）節目中披露了對瑞士加徵關稅的原因。他提到，瑞士是一個非常漂亮的國家，以前不用付任何關稅，就把大量產品銷往美國，數量之多，令人不敢置信。

不滿通話語氣　稅率從30%拉高到39%

當時美方對瑞士存在約420億美元的貿易逆差，因此決定採取行動調整關稅。他說，最初僅打算課徵30%關稅，但在接到一通來自瑞士時任領導人的「緊急電話」後改變主意。

川普形容，對方雖然語氣客氣，卻態度強硬，不斷強調瑞士是「小國家」，難以承擔高關稅。他直言，自己不喜歡對方說話的方式，因此沒有調降稅率，反而將關稅提高至39%。

貿易協議後降至15%　投資承諾成關鍵

外界普遍認為，川普所指為已於去年底卸任的瑞士前總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）。不過白宮尚未正式說明相關細節。

美國與瑞士於去年11月達成貿易協議框架，瑞士承諾在2028年前對美投資約2000億美元，美方隨後同意將關稅自39%調降至15%。美國貿易代表辦公室也宣布，相關關稅條款已依協議落實。

▼瑞士前總統凱勒蘇特。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）。（圖／達志影像／美聯社）

