生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

做錯3件事「害陰莖變短」！性學博士提醒：可能造成永久傷害

▲香蕉。（圖／unsplash）

▲許藍方點名3種事情，可能害陰莖永久變短。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

性學博士許藍方在節目中指出，男性陰莖「看起來變短」可分為暫時性與可能造成永久影響兩大類。她表示，多數情況屬於生理或情境因素，只要狀態改變就能恢復原本長度；但若涉及不良生活習慣或受傷，例如長期使用影響荷爾蒙的藥物，以及長期吸菸酗酒、不良，則可能對功能與外觀帶來長期影響。

生理因素影響

許藍方說明，氣溫下降時血管收縮，陰莖因血流減少而暫時縮短，屬正常生理反應；情緒緊張或壓力大時，同樣會因血管收縮讓視覺上變小。此外，若興奮程度不足，例如頻繁自慰後與伴侶親密時，勃起硬度與長度可能不如高度興奮時明顯。健身過程中血液優先流向肌肉，也會讓當下陰莖顯得較短，這些狀況通常可隨身體狀態恢復。

▲桃園市林姓工程師邀男網友於2022年跨年夜上酒吧喝酒狂歡，趁網友酒醉帶回家共浴，並趁其意識不清時兩度以下體摩蹭其臀部強制猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲許藍方提醒，錯誤的生活習慣、自慰姿勢等情況，可能害陰莖永久變短。（示意圖／免費圖庫pixabay）

藥物與血管傷害

她提醒，若為追求肌肉量而長期使用影響荷爾蒙的藥物，可能干擾體內正常分泌，導致陰莖變短，這種變化可能不僅是一時的、而是永久的。長期抽菸與酗酒則會損害心血管健康，當血管功能受損，不僅影響硬度，也可能影響長度與性生活品質。若尚未造成嚴重傷害，及早改善仍有機會調整，但如果已長期抽菸、酗酒，變化可能就是永久的了。

受傷與勃起頻率

不當性行為姿勢或過度用力自慰，若造成陰莖受傷、結痂或纖維化，可能影響外觀與功能。她也提到，長期缺乏勃起，例如缺乏性生活、自慰次數減少或睡眠不足，都可能影響彈性與荷爾蒙分泌。睡眠品質與夜間勃起息息相關，對整體性功能十分重要。

視覺差異問題

此外，肥胖可能因腹部脂肪遮蔽，使陰莖視覺上顯得較短；脂肪組織與荷爾蒙變化相關，也可能間接影響狀態。若僅為視覺效果，適度修剪體毛或改善體態，都可能讓外觀更明顯。

許藍方強調，若發現自己似乎變小，不必過度焦慮，可先檢視是否屬於正常生理變化；若與生活型態或健康問題相關，及早調整仍有改善空間。最重要的是維持良好健康習慣與自信心態。

02/09 全台詐欺最新數據

台中警方派員喬裝進入逢甲商圈同志交友會館，並將現場的保險套與潤滑液列為犯罪證物移送，引發民間團體批評違背公衛精神。疾病管制署今（29）日表示，尊重檢警基於社會秩序維護及相關法令所執行的察查任務，但基於傳染病防治，今日函請警政及法務單位，審慎衡酌將保險套及水性潤滑液列為採證證物之必要性，以免影響民眾或業者採取安全性行為等預防措施。

陰莖變短生活習慣性健康許藍方男性健康

