男為報復雇主！性侵17歲少女棄豬舍　她慘遭「豬啃食放血」慘死

圖文／鏡週刊

俄羅斯17歲少女米蓮娜謝韋廖娃（Milena Shevelyova）被發現陳屍在父親的豬舍內，且身上有多處動物啃咬的痕跡。對此，警方初步經調查指出，少女生前慘遭性侵並被棄置後，因被豬咬導致大量失血不治。

綜合英國《太陽報》報導，17歲米蓮娜被發現陳屍在父親朱可夫（Zhukov）的豬舍內，凶嫌是父親雇用的42歲男子伊果齊科夫（IgorZykov）的農場工人。案發當天齊科夫疑因與雇主產生爭執，在飲酒後心生報復，原本打算破壞豬舍內設施洩憤，但在現場遇見正在餵豬的米蓮娜，因此犯下重罪。

據了解，伊果齊科夫有殺害親兄服刑的前科，據法庭紀錄事發當天，齊科夫以棍棒攻擊少女頭部，接著對其施以性暴力，事後將人棄置豬圈內，由於米蓮娜身受重傷，無法移動，而豬群因聞到血腥味開始圍攻，其中一頭母豬咬破其股動脈，導致米蓮娜大量出血喪命。對此齊科夫否認性侵行，但鑑識報告明確顯示受害人遭受性暴力。

另外據俄羅斯媒體《Readovka》指出，齊科夫坦承「知道豬會因血而攻擊」，因此刻意留下少女在現場。法院最終裁定齊科夫犯下謀殺、性侵及竊盜3項罪名，判處其有期徒刑23年。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



