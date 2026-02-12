　
地方 地方焦點

基隆爸媽必收！育兒福利懶人包：從出生津貼到早療補助　最高月領19000元

▲寶寶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲在物價飛漲、生活節奏快轉的時代，養育孩子對不少新手父母來說，既是甜蜜也伴隨壓力。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

在物價飛漲的時代，養育孩子成了不少新手父母心中的甜蜜負擔，每個月的固定開銷、臨時沒人顧小孩的焦慮，都是要面臨的壓力。為了成為家長最有力的後盾，基隆市政府整合了全方位的兒少福利資源，從最實質的現金補貼到全國首創的貼心新制，就是要讓家長「有感」升級 ！不論你是打算自己帶小孩，還是需要專業托育協助，這份115年最新「育兒福利懶人包」絕對要存進手機裡，別讓自己的權益睡著了。

錢領到幾歲？搞懂「育兒津貼」與「托育補助」二選一
基隆的兒少福利不少，津貼、補助、托育、臨托服務樣樣都有，也因為選項多，很多家長第一時間反而困惑「我家孩子到底適合哪一種？」、「會不會領錯？」、「能不能一起領？」其實，只要先釐清一件事，孩子是自己帶，還是送托，答案就出來了。

如果打算自己顧小孩，或送托未簽約私托/保母協助照顧，那麼「育兒津貼」會是最直接的補貼選項，這筆補助從孩子出生開始發放，提供家庭在自主照顧期間的經濟支援。若打算把孩子送托公托、準公共機構或簽約保母，申請「托育補助」會更適合；只要是因工作或實際照顧困難需要將未滿2歲孩子送托，且符合設籍條件，每週送托時數達30小時以上即可提出申請。

需要特別注意的是，育兒津貼與托育補助不能同時請領，僅能擇一，但皆可領至兒童滿2歲，托育補助符合條件可延長至3歲。此外，針對弱勢家庭、特殊家庭，公私協力托嬰中心設有一定比例的優先收托名額，幫忙真正有需要的家庭把壓力減到最低。

補助額度大解析：最高月領19,000元！
制度搞懂了，家長接著最關心的就是：「到底能領多少？」基隆的補助額度依不同照顧模式與家庭狀況設計，讓各種育兒安排都能得到相對的協助，以「育兒津貼」來說，補助會依胎次不同而有所差異：第一胎每月5,000元、第二胎6,000元、第三胎以上7,000元，對於暫時自行照顧孩子的家庭來說，這是一筆固定且穩定的支持。

「托育補助金額」則是一般家庭第一胎每月可領13,000元，低收入戶/弱勢家庭第一胎每月可領最高17,000元，符合特定條件的家庭，還有加碼優惠：第二名子女再加發1,000元、第三名以上再加發1,000元，若家中同時有兩名幼兒送托，每月補助金額會更有感，育兒規劃更有餘裕。

另外，針對發展遲緩兒童，基隆也提供早期療育費用補助，符合資格的家庭，可申請健保未給付之項目費用，每人每月最高4,000元，低收入戶最高6,000元，並有交通費補助每日最高200元，成為家庭在關鍵期的後盾。

115年新制上路：全台首創「神隊友召喚卡」
除了固定補助外，基隆還推出更貼近日常需求的新制—「神隊友召喚卡」，凡是115年1月1日（含）以後出生的新生兒，在辦理出生登記時，都會隨「育兒寶貝袋」領到4張兒童日間定點臨時托育抵用券，不須額外申請，每張可折抵1小時，總計可免費使用4小時。當家長遇到突發狀況，例如臨時開會、需要處理公事，或只是想為自己留一段喘息時間，這位「神隊友」就能即時接手。

目前臨托服務據點遍布安樂、七堵、西定、暖暖、仁愛、信義等6座親子館，以及祖孫館，共7處地點，服務對象為6個月以上至學齡前兒童，每個時段最多收托4名幼兒，採彈性預約制，家長可提前預約，也可於當日致電各館洽詢是否尚有名額，其中也保留1個名額給當日電話預約使用。4小時的托育時數或許不算長，卻能在最需要幫忙的時候派上用場，對家長而言，這是一種有人幫忙、可以放心安排生活的踏實感。

怎麼申請最快？文件、管道一次掌握
知道可以領什麼後，接下來就是實際申請。流程並不複雜，只要事前把資料準備好，包括申請表、身分證件、戶口名簿影本及郵局存摺影本，避免來回補件耽誤時間。「育兒津貼」申請可親送或郵寄至兒童戶籍地的區公所辦理，也可透過線上系統提出申請，在家就能完成手續。

「托育補助」則需在孩子開始送托前15日內提出，可由家長親送或郵寄至托嬰中心或本市居家托育服務中心，同樣也有線上申請管道，建議家長主動留意申請時限，確保補助不會漏接。把文件備齊、掌握時程，其實就已經完成了一大半，流程能省去不少時間與麻煩，加快審核時間，補助就會按月撥入指定帳戶。

政府資源來補給！陪您一起守護寶貝長大
養兒育女是一場長跑，基隆市政府透過多元化的補助與新制，為在地家長補給充足的體力與資源。除了上述的經濟津貼與臨托福利，市府更設有各區親子館、祖孫館與室內兒童樂園，提供孩子高品質的成長空間，以及日間與夜間定點臨托、育兒指導與早期療育服務、弱勢兒童少年生活扶助等多元支持，在不同階段都能找到對應資源，若申請過程中有任何疑問，可直接致電基隆市政府兒童及少年事務處（02-24262621）諮詢。現在就備妥相關文件進行申請，讓豐富的社會福利陪你一起守護寶貝健康長大 ！

基隆育兒福利育兒津貼托育補助兒少福利神隊友召喚卡日間定點臨托

