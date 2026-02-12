基隆爸媽必收！育兒福利懶人包：從出生津貼到早療補助　最高月領19000元

▲在物價飛漲、生活節奏快轉的時代，養育孩子對不少新手父母來說，既是甜蜜也伴隨壓力。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

在物價飛漲的時代，養育孩子成了不少新手父母心中的甜蜜負擔，每個月的固定開銷、臨時沒人顧小孩的焦慮，都是要面臨的壓力。為了成為家長最有力的後盾，基隆市政府整合了全方位的兒少福利資源，從最實質的現金補貼到全國首創的貼心新制，就是要讓家長「有感」升級 ！不論你是打算自己帶小孩，還是需要專業托育協助，這份115年最新「育兒福利懶人包」絕對要存進手機裡，別讓自己的權益睡著了。

錢領到幾歲？搞懂「育兒津貼」與「托育補助」二選一

基隆的兒少福利不少，津貼、補助、托育、臨托服務樣樣都有，也因為選項多，很多家長第一時間反而困惑「我家孩子到底適合哪一種？」、「會不會領錯？」、「能不能一起領？」其實，只要先釐清一件事，孩子是自己帶，還是送托，答案就出來了。

如果打算自己顧小孩，或送托未簽約私托/保母協助照顧，那麼「育兒津貼」會是最直接的補貼選項，這筆補助從孩子出生開始發放，提供家庭在自主照顧期間的經濟支援。若打算把孩子送托公托、準公共機構或簽約保母，申請「托育補助」會更適合；只要是因工作或實際照顧困難需要將未滿2歲孩子送托，且符合設籍條件，每週送托時數達30小時以上即可提出申請。

需要特別注意的是，育兒津貼與托育補助不能同時請領，僅能擇一，但皆可領至兒童滿2歲，托育補助符合條件可延長至3歲。此外，針對弱勢家庭、特殊家庭，公私協力托嬰中心設有一定比例的優先收托名額，幫忙真正有需要的家庭把壓力減到最低。

補助額度大解析：最高月領19,000元！

制度搞懂了，家長接著最關心的就是：「到底能領多少？」基隆的補助額度依不同照顧模式與家庭狀況設計，讓各種育兒安排都能得到相對的協助，以「育兒津貼」來說，補助會依胎次不同而有所差異：第一胎每月5,000元、第二胎6,000元、第三胎以上7,000元，對於暫時自行照顧孩子的家庭來說，這是一筆固定且穩定的支持。

「托育補助金額」則是一般家庭第一胎每月可領13,000元，低收入戶/弱勢家庭第一胎每月可領最高17,000元，符合特定條件的家庭，還有加碼優惠：第二名子女再加發1,000元、第三名以上再加發1,000元，若家中同時有兩名幼兒送托，每月補助金額會更有感，育兒規劃更有餘裕。

另外，針對發展遲緩兒童，基隆也提供早期療育費用補助，符合資格的家庭，可申請健保未給付之項目費用，每人每月最高4,000元，低收入戶最高6,000元，並有交通費補助每日最高200元，成為家庭在關鍵期的後盾。

115年新制上路：全台首創「神隊友召喚卡」

除了固定補助外，基隆還推出更貼近日常需求的新制—「神隊友召喚卡」，凡是115年1月1日（含）以後出生的新生兒，在辦理出生登記時，都會隨「育兒寶貝袋」領到4張兒童日間定點臨時托育抵用券，不須額外申請，每張可折抵1小時，總計可免費使用4小時。當家長遇到突發狀況，例如臨時開會、需要處理公事，或只是想為自己留一段喘息時間，這位「神隊友」就能即時接手。

目前臨托服務據點遍布安樂、七堵、西定、暖暖、仁愛、信義等6座親子館，以及祖孫館，共7處地點，服務對象為6個月以上至學齡前兒童，每個時段最多收托4名幼兒，採彈性預約制，家長可提前預約，也可於當日致電各館洽詢是否尚有名額，其中也保留1個名額給當日電話預約使用。4小時的托育時數或許不算長，卻能在最需要幫忙的時候派上用場，對家長而言，這是一種有人幫忙、可以放心安排生活的踏實感。

怎麼申請最快？文件、管道一次掌握

知道可以領什麼後，接下來就是實際申請。流程並不複雜，只要事前把資料準備好，包括申請表、身分證件、戶口名簿影本及郵局存摺影本，避免來回補件耽誤時間。「育兒津貼」申請可親送或郵寄至兒童戶籍地的區公所辦理，也可透過線上系統提出申請，在家就能完成手續。

「托育補助」則需在孩子開始送托前15日內提出，可由家長親送或郵寄至托嬰中心或本市居家托育服務中心，同樣也有線上申請管道，建議家長主動留意申請時限，確保補助不會漏接。把文件備齊、掌握時程，其實就已經完成了一大半，流程能省去不少時間與麻煩，加快審核時間，補助就會按月撥入指定帳戶。

政府資源來補給！陪您一起守護寶貝長大

養兒育女是一場長跑，基隆市政府透過多元化的補助與新制，為在地家長補給充足的體力與資源。除了上述的經濟津貼與臨托福利，市府更設有各區親子館、祖孫館與室內兒童樂園，提供孩子高品質的成長空間，以及日間與夜間定點臨托、育兒指導與早期療育服務、弱勢兒童少年生活扶助等多元支持，在不同階段都能找到對應資源，若申請過程中有任何疑問，可直接致電基隆市政府兒童及少年事務處（02-24262621）諮詢。現在就備妥相關文件進行申請，讓豐富的社會福利陪你一起守護寶貝健康長大 ！