馬上有錢！東森廣場新春狂撒百萬幣　免費轉盤100%中獎！

活動小組／綜合報導

金馬年走春首選，就在東森廣場台北車站！為了迎接 2026 馬年新春，東森廣場台北車站攜手 ETtoday 新聞雲推出「HORSE 開運轉轉樂」系列活動 。即日起至 2 月 28 日止，不僅祭出保證中獎的開運轉盤，更要送出總額高達10萬枚的東森幣大禮包，讓民眾在年節期間「馬力全開」，轉出整年的好手氣！

▲東森廣場台北車站舉辦春節活動【HORSE開運轉轉樂】，價值超過上百萬幣等你來轉好運！（圖／活動小組提供）

即日起，只要動動手指下載並登入 ETtoday 新聞雲 APP ，即可參與「HORSE 開運轉轉樂」好康三重送！現場祭出 100%中獎率的驚人優惠 ，在我們這裡，新春辭典裡沒有「銘謝惠顧」這四個字！

無論是超實用的商場券，還是誠意滿滿的東森幣，就是要讓您領到手軟、轉到心花開！想要在 2026 金馬年開頭就體驗一秒致富的快感嗎？快來東森廣場，讓「馬上有錢」、「馬上有好運」等驚喜 HORSE 接連發生，載滿福氣一整年！

→→→點我馬上參加！

《HORSE 開運轉轉樂》活動資訊

過年最怕排隊落空，東森廣場這次展現十足誠意，推出100%中獎率的轉盤活動 。

獎項包含$500 元的商場券，以及 888 枚東森幣等驚喜獎勵 。

第一重：馬力全開免費轉

■ 活動期間：2/12-2/28

■ 活動說明：下載／登入《新聞雲 App》，並於2/12～2/28 期間，前往「台北車站東森廣場中廣場服務台」，由現場工作人員輸入驗證碼，即可享【馬力全開免費轉】轉盤機會 1 次！ 期間內每人僅限一次，限量 1,200 份，換完為止。



★春節限時加碼★

新春再加碼！2/16-2/21（除夕至初五），每人每日加送 1 次免費轉機會（每日限量 200 份），走春不忘來東森廣場碰碰運氣！

第二重：金馬奔騰加碼轉

免費轉一次不過癮嗎？別讓好運止步！ 快將手中的東森幣化身為通往財富的入場券，以「小幣換大獎」的超狂投報率，讓您新春資產翻倍！

■ 活動期間：

●新春開跑：2/12-2/18，只需 168 枚東森幣即可參加，每日每人限量1 次，每日限量 150 份 。

●春節尾聲：2/19-2/22，只需 66 枚東森幣即可參加，每日每人限量1 次，每日限量 150 份 。

■ 活動說明：打開《新聞雲 App》至「好禮兌換區」使用東森幣兌換，即日起-2/22天天限量 150份轉盤機會。

（東森幣可透過APP新手任務、每日任務賺取，盡早累積盡早換！）



▲用小幣換大幣！加碼使用東森幣來換轉盤機會，多一次中大獎機會！（圖／活動小組提供）

第三重：加馬發財大禮包

只要參與上述轉盤任務，即可獲得「加馬發財大禮包」的抽獎資格，完全不需額外登記 。 這次大手筆準備了總計 10 萬枚東森幣！等幸運兒把獎項帶回家！

■ 活動獎項：

頭獎：50,000 枚東森幣（1名）

二獎：10,000 枚東森幣（3名）

三獎：2,000 枚東森幣（10名）

■ 中獎通知：活動將於2/28截止，於3月中抽出並以簡訊及信件通知中獎者，請務必確認新聞雲APP會員資料裡是否有填寫正確的手機號碼及信箱，以利後續活動通知！

今年過年走春、連假行程已為各位安排好，快來東森廣場台北車站感受火熱的節慶氣氛，讓 2026 年從「轉」好運開始！

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

Ｑ1. 我想參加《金馬奔騰加碼轉》使用東森幣兌換轉盤券，但我的東森幣不夠怎麼辦?

1. 下載新聞雲 APP，首次綁定東森購物網帳號，即可獲得 300 枚東森幣。

2. 單日登入完成「會員中心 > 今日任務」，單日可得 78 枚東森幣。

3. 在新聞雲 APP 瀏覽一篇新聞可得 1 枚東森幣，每天最高可得 50 枚。

4. 「會員中心 > 我的邀請碼」邀請 1 位新用戶，可獲得 200 枚東森幣，最高可得 1000 枚。



Ｑ2. 轉到東森幣可以怎麼使用！

1. 可用在新聞雲 APP好禮兌換區，每月不定期更新超值好禮，每天登入不錯過精采好禮。

2. 可用在新聞雲 APP全民搶寶，每月不定期更新推出下注好禮，可以使用東森幣來下注中獎。

3. 可用在東森購物網/東森廣場台北車站實體店面，購物時折抵費用使用，使用方式請見東森購物APP。

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

★☆★新春HORSE轉起來>>>

★☆★免費轉轉樂好運都進來>>>

★☆★商場券跟東森幣小孩才做選擇我都要>>>