　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全網問爆：這隻小馬哪裡買？家樂福聯名Ed Hardy玩轉反差萌、初一再抽88萬金條

▲▼2 家樂福,EdHardy,馬年,福袋,年貨,攻略,聯名,精品。（圖／業者提供）

消費中心／綜合報導

馬年新春，家樂福攜手好萊塢潮牌Ed Hardy，推出獨家馬年圖騰聯名精品，除了限量的聯名行李箱與保溫杯等好禮，初一福袋還能驚喜抽到價值88萬的「馬年金條」！搭配週週9折與uniopen聯名卡高回饋，讓今年在採買年貨時不只能引領潮流，還能輕鬆把聯名好禮、加菜金與純金大獎抱回家！

刺青教父也賣萌？
Ed Hardy聯名家樂福，限量單品引爆蒐集潮
過年採辦年貨只能在菜市場擠來擠去嗎？今年家樂福要顛覆採買年貨的刻板印象！2026馬年新春，家樂福驚喜宣布聯名美國潮流品牌Ed Hardy，這個由「傳奇紋身教父」Don Ed Hardy創立的同名品牌，以硬派狂野的刺青圖騰與街頭風格聞名，曾讓多位好萊塢明星如瑪丹娜、貝克漢等人為之瘋狂，甚至帶起全球潮流旋風。

▲▼家樂福,EdHardy,馬年,福袋,年貨,攻略,聯名,精品。（圖／業者提供）

然而，今年家樂福與Ed Hardy的獨家合作款，則特別因應馬年設計了「獨家編織圖騰」，將原本的酷勁轉化為溫馨可愛且富有節慶氣息的風格，讓Ed Hardy散發出前所未有的親和力，可愛到連不認識這個品牌的路人都想收，更讓眾多KOL與鐵粉都直呼，「這隻小馬哪裡買」、「這個反差萌也太犯規了」！  

此次的獨家合作圖騰捨棄品牌原本尖銳的線條，改以類似「像素風」與「十字繡編織」的手法來呈現。原本霸氣十足的馬兒，在編織紋路的妝點下，化身為質感溫潤、帶點呆萌氣息的像素小馬，再透過紅、白、黑三色交織出豐富的視覺層次，不僅保有品牌的潮流魂，更散發出一股溫馨且富有年節喜氣的氛圍。

▲▼家樂福,EdHardy,馬年,福袋,年貨,攻略,聯名,精品。（圖／業者提供）

此次的限量聯名單品包含質感爆棚的20吋行李箱、冷熱皆宜的保溫杯，以及隨手展現時尚的手提袋等。這種個性與童趣混搭的氛圍，打破了過去賣場贈品的傳統印象，讓日常採買也變成一種展現品味與蒐集潮流單品的時尚體驗，為馬年新春增添不少率性氛圍。

▲▼家樂福,EdHardy,馬年,福袋,年貨,攻略,聯名,精品。（圖／業者提供）

APP轉輪盤人人有獎！ 
有機會把Ed Hardy聯名好禮帶回家，再拿限定夾鏈袋
想把可愛與個性兼具的Ed Hardy聯名精品抱回家？這裡搶先整理家樂福年節採買的絕佳攻略！即日起至2/16期間，消費者只要在「量販店」單筆消費滿2,400元，就能開啟家樂福APP參加「輪盤抽獎」，獎項內容包括Ed Hardy聯名20吋行李箱、保溫杯與手提袋，還有機會拿到「家速配」或「線上購物折價券」。  

家樂福也祭出官方保證「100％人人有獎」，完全不怕大家空手而歸！等於說趁年前去搬一箱年菜或採買送禮禮盒，就有機會一次抽中奢華精品，這個極高CP值的中獎機會，是這波年貨採買季不可錯過的超佛心首選。 

▲▼家樂福,EdHardy,馬年,福袋,年貨,攻略,聯名,精品。（圖／業者提供）

辦年貨、買家電「精打細算」必學！ 
春節期間會員享週週9折、聯名卡加碼最高25%優惠
想要過個好年，採買年貨的錢絕對要花在刀口上，家樂福今年誠意滿滿推出多重優惠疊加方案，讓消費者輕輕鬆鬆就能省下一大筆加菜金。

首先，需要先記在行事曆的就是「會員享週週9折」！例如即將到來的2/13（五）～2/15（日），只要在「量販店」或「線上購物」單筆消費滿2,000元，或是「超市」與「家速配」單筆滿888元，就能享有9折回饋（每個週末，每位會員量販／超市擇一參加一次），實體門市將以現金折價券回饋，線上購物與家速配則直接折抵，讓每一週的囤貨都變得更划算。  

精打細算的卡友則一定要搭配中國信託uniopen聯名卡，即日起至2/28，如果正好有計畫更換新家電，在「量販店」購買家電滿3,000元，就能加碼獲得4％現金折價券。此外，「量販店」單筆滿2,500元或「超市」單筆滿1,000，也能再加碼4％現金折價券。如果結合家電滿額回饋、聯名卡加碼以及週週9折活動，最高回饋率甚至還能直接飆升25%，絕對是年度最強折扣時機！  

在準備年節採買時，同步運用聯名卡的「點數放大術」，將OPENPOINT點數轉化為加菜金，新年初始就能精省荷包，象徵新的一年「聰明開局」，跟著家樂福領回滿滿好彩頭！  

此外，有計畫在年前為家裡更換冰箱、電視或洗碗機，會員專屬的「買家電金厲害」活動，更是不能錯過的奪金機會。即日起至2/28止，會員單筆購買家電商品滿5,000元，即可獲得一次抽獎機會，單筆消費最高可獲得10次抽獎機會。獎項亮點同樣驚人，頭獎是價值100萬的「百萬黃金」，貳獎與參獎則會分別送出超實用的LG蒸氣電子衣櫥與SAMSUNG顯示器，讓你在換新家電的同時，中獎機會直接翻倍拿！

▲▼家樂福,EdHardy,馬年,福袋,年貨,攻略,聯名,精品。（圖／業者提供）

重頭戲初一見！ 
198元福袋抽「88萬」馬年金條
最後是全台每年瘋搶的「初一福袋」！今年的家樂福福袋將於2/17大年初一上午10點在全台家樂福「量販店」與「超市」同步開賣，而且只要198元就能入手，內含多款超值商品組以及一張令人心跳加速的「抽獎刮刮卡」。 

這次的夢幻獎項誠意十足，金獎祭出價值高達88萬元的「馬年金條」，讓刮中的人「馬上有錢」！此外，Ed Hardy聯名行李箱與保溫杯等，也等著幸運兒帶回家。根據往年秒殺經驗，建議想試手氣的人，當天提前到量販、或超市分店等候，只要198元就有機會「翻身」成為價值88萬「馬年金條」的主人。  

從聯名潮流精品到誠意超足的黃金大獎，家樂福今年要讓消費者在馬年開春就「馬上有錢、馬上有福」。記好以上的攻略，別忘了再標記好時間，準時到家樂福搶下一年初始的好康！

▲▼家樂福,EdHardy,馬年,福袋,年貨,攻略,聯名,精品。（圖／業者提供）

初二到初五超市走春驚喜！ 
滿800元即贈「馬年限定 Ed Hardy夾鏈袋」
回娘家、走春拜年，路過家樂福超市別忘了帶走這份「潮流戰利品」！大年初二到初五期間在「家樂福超市」單筆消費滿800元，即可免費獲得一只「馬年限定 Ed Hardy 聯名夾鏈袋」。 這款「馬年限定 Ed Hardy 聯名夾鏈袋」 延續品牌標誌性的率性圖騰，質感強烈到讓人捨不得收進抽屜，不僅設計亮眼，更主打多功能性，無論是作為口罩收納、隨身生活小物整理袋，或是旅行時的質感零錢包，皆能完美適應各種生活場景。  

馬上逛起來：https://c.cfour.tw/Oz5uL  

* 活動詳見家樂福官網 
* 謹慎理財 信用至上 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
越獄10次成功8次！　台灣「越獄狂魔」當庭被逮畫面曝光
日圓飆4個月新高！　10萬台幣少換逾2.2萬日圓
臭到崩潰！中山區臭豆腐名店遭重罰58.5萬元
300萬用戶！　熱門App爆16項不合格
麻吉大哥存1億玩幣「幾乎虧光」　帳戶剩288萬
《太陽的新娘》男星生前痛訴「遭背叛4次」　摯友自責沒接到電話
正妹半裸做SPA　男按摩師掀簾子闖入2次慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

最強「走春戰袍」現身！家樂福零食背心爆紅　網封：這才叫「衣食無缺」點數放大術再省荷包

全網問爆：這隻小馬哪裡買？家樂福聯名Ed Hardy玩轉反差萌、初一再抽88萬金條

華航迎春開饗獻餐飲新作　人氣亮點齊賀好年

麥當勞APP推新春刮刮樂　6夯品買1送1、麥脆雞免費送

偶像也愛的台味日常，科學麵用「捏、搖、吃」串起國民話題

紅包魚席捲全台！ET主播「帶路吃火鍋」示範搭小黃拿紅包＋爽抽北海道機票

萊爾富抽出壓軸「台積電股票」市值192萬！2/25再抽2名輝達股票

外送平台「過年訂披薩」成長46%　輸入優惠碼最高折150元

德州美墨炸雞「微風南山店」2/28歇業　全台剩3門市

金刻獎肯定！光澤醫美引領質感時代　犬系男神製造機啟動

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

全網問爆：這隻小馬哪裡買？家樂福聯名Ed Hardy玩轉反差萌、初一再抽88萬金條

華航迎春開饗獻餐飲新作　人氣亮點齊賀好年

麥當勞APP推新春刮刮樂　6夯品買1送1、麥脆雞免費送

偶像也愛的台味日常，科學麵用「捏、搖、吃」串起國民話題

紅包魚席捲全台！ET主播「帶路吃火鍋」示範搭小黃拿紅包＋爽抽北海道機票

萊爾富抽出壓軸「台積電股票」市值192萬！2/25再抽2名輝達股票

外送平台「過年訂披薩」成長46%　輸入優惠碼最高折150元

德州美墨炸雞「微風南山店」2/28歇業　全台剩3門市

金刻獎肯定！光澤醫美引領質感時代　犬系男神製造機啟動

過年吃鍋味道纏身？神級家電Panasonic電子衣櫥新登場「3大救援術」讓衣物無限復活

宋芸樺輸了！林柏宏認愛李李仁「CP感炸裂」　柯煒林喊話：想回台灣拍戲

藍蟹發文關注台灣之光王建民、林家正　昔日「藍蟹人」出征WBC

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！醫怒：到底要講幾次

過年出國注意！桃機明起春節疏運　民眾最好提前3小時到

女網紅遊泰遭猴群包圍　「可愛猴突變臉狠咬」傷口變色急送醫

賴清德：貿易競爭中國有求於美國的多　美國沒必要把台灣當籌碼

台東永安社區年糕製作傳承24年　90歲阿嬤堅持不缺席　

春節連假花蓮重要路段景點加強疏導　蘇花、中橫行車攻略一次看

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

【羅智強聲援高金素梅】吳思瑤：國民黨下一個要護航誰？

消費熱門新聞

萊爾富抽出「台積電股票」得主！市值192萬

洽洽「三款年節零食」不只嗑瓜子還能開盲盒！

咖啡買1送1、熱可可買2送2　超商超市「情人節優惠」一次看

老顧客吃不膩的古早味排肉便當

德州美墨炸雞「微風南山店」2/28歇業　全台剩3門市

麥當勞APP推新春刮刮樂　6夯品買1送1、麥脆雞免費送

光泉鮮奶配可可脆片敲碗上市

全家「貓之日」萌翻登場巨貓現身

全家買玫瑰享「拿鐵買1送1」　7-11情人節可可買2送2

超商周一咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

全網問爆「這隻小馬哪裡買」？

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

神級家電Panasonic電子衣櫥「3大救援術」讓衣物無限復活

更多熱門

相關新聞

墨香飄進醫院大廳　中醫大附醫揮毫迎春送祝福

墨香飄進醫院大廳　中醫大附醫揮毫迎春送祝福

中國醫藥大學附設醫院今（11）日舉辦「迎春揮毫贈春聯—醫心祈福馬年安康」活動，邀請書法名家吳運進現場揮毫，結合音樂演出與賀歲表演，讓員工、志工、病人、家屬及社區民眾在墨香與樂聲中提前感受春節氛圍，原本以診療與照護為主的醫療空間，此刻轉為充滿笑聲與祝福的迎春場景。

過年不宜穿紅色　命理專家：馬年帶兩把火

過年不宜穿紅色　命理專家：馬年帶兩把火

Mia C’bon連撤4據點　高雄20年店入列

Mia C’bon連撤4據點　高雄20年店入列

新化年貨大街變身消防體驗營採買年貨也能學防災

新化年貨大街變身消防體驗營採買年貨也能學防災

走遍37區陳亭妃推馬年紅包傳遞台南平安祝福

走遍37區陳亭妃推馬年紅包傳遞台南平安祝福

關鍵字：

家樂福EdHardy馬年福袋年貨攻略聯名精品

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

即／6縣市低溫特報！跌破10度

男報復雇主！性侵少女讓豬啃放血慘死

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面