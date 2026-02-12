全網問爆：這隻小馬哪裡買？家樂福聯名Ed Hardy玩轉反差萌、初一再抽88萬金條

消費中心／綜合報導

馬年新春，家樂福攜手好萊塢潮牌Ed Hardy，推出獨家馬年圖騰聯名精品，除了限量的聯名行李箱與保溫杯等好禮，初一福袋還能驚喜抽到價值88萬的「馬年金條」！搭配週週9折與uniopen聯名卡高回饋，讓今年在採買年貨時不只能引領潮流，還能輕鬆把聯名好禮、加菜金與純金大獎抱回家！

刺青教父也賣萌？

Ed Hardy聯名家樂福，限量單品引爆蒐集潮

過年採辦年貨只能在菜市場擠來擠去嗎？今年家樂福要顛覆採買年貨的刻板印象！2026馬年新春，家樂福驚喜宣布聯名美國潮流品牌Ed Hardy，這個由「傳奇紋身教父」Don Ed Hardy創立的同名品牌，以硬派狂野的刺青圖騰與街頭風格聞名，曾讓多位好萊塢明星如瑪丹娜、貝克漢等人為之瘋狂，甚至帶起全球潮流旋風。

然而，今年家樂福與Ed Hardy的獨家合作款，則特別因應馬年設計了「獨家編織圖騰」，將原本的酷勁轉化為溫馨可愛且富有節慶氣息的風格，讓Ed Hardy散發出前所未有的親和力，可愛到連不認識這個品牌的路人都想收，更讓眾多KOL與鐵粉都直呼，「這隻小馬哪裡買」、「這個反差萌也太犯規了」！

此次的獨家合作圖騰捨棄品牌原本尖銳的線條，改以類似「像素風」與「十字繡編織」的手法來呈現。原本霸氣十足的馬兒，在編織紋路的妝點下，化身為質感溫潤、帶點呆萌氣息的像素小馬，再透過紅、白、黑三色交織出豐富的視覺層次，不僅保有品牌的潮流魂，更散發出一股溫馨且富有年節喜氣的氛圍。

此次的限量聯名單品包含質感爆棚的20吋行李箱、冷熱皆宜的保溫杯，以及隨手展現時尚的手提袋等。這種個性與童趣混搭的氛圍，打破了過去賣場贈品的傳統印象，讓日常採買也變成一種展現品味與蒐集潮流單品的時尚體驗，為馬年新春增添不少率性氛圍。

APP轉輪盤人人有獎！

有機會把Ed Hardy聯名好禮帶回家，再拿限定夾鏈袋

想把可愛與個性兼具的Ed Hardy聯名精品抱回家？這裡搶先整理家樂福年節採買的絕佳攻略！即日起至2/16期間，消費者只要在「量販店」單筆消費滿2,400元，就能開啟家樂福APP參加「輪盤抽獎」，獎項內容包括Ed Hardy聯名20吋行李箱、保溫杯與手提袋，還有機會拿到「家速配」或「線上購物折價券」。

家樂福也祭出官方保證「100％人人有獎」，完全不怕大家空手而歸！等於說趁年前去搬一箱年菜或採買送禮禮盒，就有機會一次抽中奢華精品，這個極高CP值的中獎機會，是這波年貨採買季不可錯過的超佛心首選。

辦年貨、買家電「精打細算」必學！

春節期間會員享週週9折、聯名卡加碼最高25%優惠

想要過個好年，採買年貨的錢絕對要花在刀口上，家樂福今年誠意滿滿推出多重優惠疊加方案，讓消費者輕輕鬆鬆就能省下一大筆加菜金。

首先，需要先記在行事曆的就是「會員享週週9折」！例如即將到來的2/13（五）～2/15（日），只要在「量販店」或「線上購物」單筆消費滿2,000元，或是「超市」與「家速配」單筆滿888元，就能享有9折回饋（每個週末，每位會員量販／超市擇一參加一次），實體門市將以現金折價券回饋，線上購物與家速配則直接折抵，讓每一週的囤貨都變得更划算。

精打細算的卡友則一定要搭配中國信託uniopen聯名卡，即日起至2/28，如果正好有計畫更換新家電，在「量販店」購買家電滿3,000元，就能加碼獲得4％現金折價券。此外，「量販店」單筆滿2,500元或「超市」單筆滿1,000，也能再加碼4％現金折價券。如果結合家電滿額回饋、聯名卡加碼以及週週9折活動，最高回饋率甚至還能直接飆升25%，絕對是年度最強折扣時機！

在準備年節採買時，同步運用聯名卡的「點數放大術」，將OPENPOINT點數轉化為加菜金，新年初始就能精省荷包，象徵新的一年「聰明開局」，跟著家樂福領回滿滿好彩頭！

此外，有計畫在年前為家裡更換冰箱、電視或洗碗機，會員專屬的「買家電金厲害」活動，更是不能錯過的奪金機會。即日起至2/28止，會員單筆購買家電商品滿5,000元，即可獲得一次抽獎機會，單筆消費最高可獲得10次抽獎機會。獎項亮點同樣驚人，頭獎是價值100萬的「百萬黃金」，貳獎與參獎則會分別送出超實用的LG蒸氣電子衣櫥與SAMSUNG顯示器，讓你在換新家電的同時，中獎機會直接翻倍拿！

重頭戲初一見！

198元福袋抽「88萬」馬年金條

最後是全台每年瘋搶的「初一福袋」！今年的家樂福福袋將於2/17大年初一上午10點在全台家樂福「量販店」與「超市」同步開賣，而且只要198元就能入手，內含多款超值商品組以及一張令人心跳加速的「抽獎刮刮卡」。

這次的夢幻獎項誠意十足，金獎祭出價值高達88萬元的「馬年金條」，讓刮中的人「馬上有錢」！此外，Ed Hardy聯名行李箱與保溫杯等，也等著幸運兒帶回家。根據往年秒殺經驗，建議想試手氣的人，當天提前到量販、或超市分店等候，只要198元就有機會「翻身」成為價值88萬「馬年金條」的主人。

從聯名潮流精品到誠意超足的黃金大獎，家樂福今年要讓消費者在馬年開春就「馬上有錢、馬上有福」。記好以上的攻略，別忘了再標記好時間，準時到家樂福搶下一年初始的好康！

初二到初五超市走春驚喜！

滿800元即贈「馬年限定 Ed Hardy夾鏈袋」

回娘家、走春拜年，路過家樂福超市別忘了帶走這份「潮流戰利品」！大年初二到初五期間在「家樂福超市」單筆消費滿800元，即可免費獲得一只「馬年限定 Ed Hardy 聯名夾鏈袋」。 這款「馬年限定 Ed Hardy 聯名夾鏈袋」 延續品牌標誌性的率性圖騰，質感強烈到讓人捨不得收進抽屜，不僅設計亮眼，更主打多功能性，無論是作為口罩收納、隨身生活小物整理袋，或是旅行時的質感零錢包，皆能完美適應各種生活場景。

* 活動詳見家樂福官網

* 謹慎理財 信用至上