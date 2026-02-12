偶像也愛的台味日常，科學麵用「捏、搖、吃」串起國民話題

▲科學麵勾起每個人的記憶，春節期間科學麵在親友間傳來傳去，話題也自然被打開。（圖／記者林敬旻攝，下同）

消費中心／綜合報導

最近，韓國男團吃科學麵在網路上爆紅，不只台灣網友看了超有感，就連國外粉絲也在討論，讓不少人第一次認識這個超「台味」零食。這包被反覆捏碎、搖勻再吃的零食，到底有什麼魔力？對許多台灣人來說，答案其實很簡單，因為那就是從小到大最熟悉的味道，尤其到了春節，更是「出現頻率最高」，長途返鄉的車程、親戚家客廳的等待時間，從包包裡拿出的科學麵，捏一捏、邊聊邊等，時間好像就沒那麼難熬了。

它不一定是為了止餓，有時候更像是「過年限定的紓壓道具」，陪大家度過塞車、等人、聊天卡關的時刻，也正因為這樣，科學麵打破了「零食跟節慶好像沒那麼相關」的距離感，成為不少人心中最有台味的年節小記憶。

▲春節塞車、等人、排隊的時刻，科學麵邊吃邊等好像沒那麼難熬了！

科學麵好玩的地方，從來不只在味道，而是在「怎麼吃」！

第一步，是「捏」。

隔著包裝用力一握，麵體碎裂的「咔滋」聲一響，食慾也跟著被勾起。

第二步，是「搖」。

胡椒鹽一倒進去，袋口一收，開始上下左右搖勻，有人搖得很豪邁，有人小心翼翼，還會忍不住互相提醒「要均勻一點啦」，最後總要比一比，誰那包看起來最入味。

第三步，才是「吃」。

常常還沒入口，笑聲就先出來了。有人嫌自己捏太碎，有人覺得粉包下手太重，也有人一邊吃一邊回憶「以前都偷拿兩包」。

這樣的過程，自然地讓每個人都參與其中，有人負責捏、有人負責搖、有人在旁邊催促，科學麵就像「互動開關」，用最簡單的動作，把全家人拉進同一個節奏裡。

▲科學麵好玩的地方，從來不只在味道，而是在「怎麼吃」！

到了春節，科學麵也不只「好吃」，還特別討喜。充滿喜氣的財神爺包裝、為年節設計的節令箱，讓它直接升級成「可以送、可以玩、也可以吃」的年貨選項，節令箱一打開，有人拿來當抽獎箱，有人拿來藏紅包，小孩則直接當成尋寶盒，在客廳裡跑來跑去。

一包包科學麵在親友間傳來傳去，話題也自然被打開，從「你小時候都怎麼吃」聊到「現在還是一樣」，不知不覺，氣氛慢慢熱鬧了起來，不用刻意安排，就能自然融入團圓時刻。

在春節的熱鬧氛圍裡，科學麵不只是零食，更是一把開啟話題的鑰匙。那熟悉的藍色包裝、清脆的捏碎聲，與撲鼻的粉包香氣，承載著最純粹的童年快樂。不需要華麗的開場白，這份跨越世代的共同語言，自然地讓親友間會心一笑，也更成為團圓記憶裡最不可或缺的經典滋味。

▲科學麵在春節期間有個喜氣的財神爺包裝、為年節設計的節令箱，走春當伴手禮非常討喜。

本篇文與科學麵合作