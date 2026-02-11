　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸風景區推「旋轉真馬」！畫面瘋傳挨轟虐待動物　官方說明

陸風景區推「旋轉真馬」設施！畫面瘋傳挨轟虐待動物　官方回應了

▲大陸陝西省西安市詩經里風景區近日推出「旋轉真馬」遊樂項目，引發網路熱議。（圖／翻攝自河南日報）

圖文／CTWANT

大陸陝西省西安市詩經里風景區近日推出「旋轉真馬」遊樂項目，引發網路熱議。根據陸媒報導，該設施以6匹真馬固定於鐵架裝置上，圍繞軸心緩慢轉動，宣傳口號為「旋轉真馬，馬上轉好運」。不少網友質疑此舉恐涉及虐待動物，「對馬不好」，要求景區說明。

《河南日報》報導，風景區工作人員說明，該項目於2月6日開放，原規劃營運至3月8日，屬於「奇幻武俠城」主題系列活動之一，為300多場演出與體驗項目中的一環，由風景區與第三方合作推出。有鑑於外界疑慮升溫，為避免持續討論與誤解，風景區已決定暫停該項目，後續開放時間將視情況調整。

從網路流傳畫面可見，該設施結構為簡易鐵架與棚架組成，6匹馬彼此間隔約1公尺，由工作人員在場引導驅動，整體轉動速度不快。景區指出，自營運以來未發生馬匹受驚失控或傷人情形，且體驗遊客包含成人與孩童，多數場次接近額滿，顯示一定人氣。

據了解，詩經里風景區每日開放時間為上午10時至晚間9時30分，門票人民幣29.9元（約新台幣136元），春節期間未調漲，「旋轉真馬」體驗費另計。景區總規劃面積約5541畝，涵蓋生態景觀、商業區及水域空間，其中灃河水域面積約1395畝，並以《詩經》文化為主軸，打造「詩經之河、詩意之城」特色觀光區。

