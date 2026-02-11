金曲歌王岳父涉貪被押！高金素梅協會爆詐領風波　羈押理由曝光

▲協會助理張俊傑因涉貪污、加重詐欺等罪嫌重大，遭法院裁准羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）



記者黃哲民、董美琪／台北報導

無黨籍立委高金素梅近期捲入助理費、補助款與藥材案，檢調10日上午兵分多路，搜索高金素梅辦公室及其他共計30處場所，並約談18人。調查指出，高金素梅創立的台灣原住民多族群文化交流協會，疑似利用舉辦活動之名，向某多多媒體等廠商調用發票，墊高支出以詐領補助款。協會款項負責人、亦為金曲歌王Matzka岳父的張俊傑，經漏夜偵訊後，11日清晨因有逃亡及勾串滅證之虞遭檢方聲押禁見，北院今晚裁准羈押禁見。

北院指出，張俊傑涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之公務員詐取財物罪，刑法第214條之使公務員登載不實罪；另涉及刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺罪、商業會計法第71條第1款填製不實會計憑證罪、刑法第215、216條行使業務上登載不實文書罪，以及洗錢防制法第19條洗錢罪，已達犯罪嫌疑重大。

法院認為，本案共犯間之犯意聯絡及行為分擔仍多未明，有待檢察官釐清，且有相當理由認定被告有勾串共犯之虞。考量本案犯罪情節嚴重，危害社會治安甚鉅，且案發至今已有相當時日，案情晦暗危險性高，因此羈押被告及禁止接見、通信，符合衡平性原則，國家刑罰權之行使不會因羈押而受過度侵害。