上班時間忙著搬酒涉偽造文書、逃漏稅！新北市刑警移送北檢複訊

▲小隊長陳秋中移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）



記者劉昌松、柯振中／台北報導

新北市刑大偵二隊小隊長陳秋中曾涉入88會館案，近日又被發現於上班時間多次前往該案關鍵人物的店舖搬酒，因而遭新北市刑大帶回調查。經初步詢問後，陳秋中已被移送台北地檢署複訊，全案仍待進一步釐清。

88會館風波牽動警界人事 關鍵人物再浮上檯面

根據調查，新北地檢署於2022年間偵辦郭哲敏涉賭博、地下匯兌等案件時，揭露郭哲敏曾招待檢警高層於「88會館」宴飲，引發警界人事大地震。其中，與檢警共同出席宴飲者，包含台北刑事圈知名商人「茶壺邱」邱庭鋒。

檢警追查發現，郭哲敏在案發前時常向邱庭鋒購買洋酒，並會找陳秋中前往邱的店舖搬貨。隨著88會館事件延燒，邱的店舖一度低調沉寂。

上班時間頻繁往來 疑涉不當往來

不過，近日檢調再度接獲情資，指出陳秋中仍多次前往邱的店舖搬酒，且調查發現陳在上班時間經常與邱接觸，相關行為引發疑慮。檢調不排除搬酒行為涉及買賣往來，或另有其他目的，正進一步釐清中。

刑大強調主動自清 移送北檢複訊

針對陳秋中涉偽造文書浮報加班費、逃漏稅等案，新北市刑大11日回應表示，此案為配合本局督察室自檢自清，主動報請新北地檢署偵辦。經詢問後，陳秋中於11日晚間被移送台北地檢署複訊，相關案情仍待司法機關調查釐清。