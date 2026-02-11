　
社會 社會焦點 保障人權

陳嘉瑩被判死　廢死聯盟晚間發文：「惡意」在台灣特別突出

▲▼ 新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫遭女毒蟲陳嘉瑩拖行殉職，一審判處陳女死刑，家屬3鞠躬感謝。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲陳嘉瑩被判死刑，家屬3鞠躬感謝。（圖／記者陳以昇攝）

記者許力方／綜合報導

新北市土城清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲陳嘉瑩拖行殉職，新北地院國民法官11日判處陳女死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。外界關注廢死聯盟的回應，廢死聯盟晚間發文，雖未直接針對判決回應，但提及他們早已習慣了千篇一律的謾罵，且對於廢死議題的熱度與「惡意」，在台灣顯得特別突出。

新北地院選任國民法官審理劉宗鑫之死，11日依殺人罪判陳女死刑、褫奪公權終身，被視為可能是酒駕、毒駕肇事致人於死改依殺人罪判死首例，但本案並非毒駕直接造成，而是陳女故意衝撞護欄、以「虐殺」方式甩開依法執勤警員所致，上訴二審不一定能維持死刑。

台灣廢除死刑推動聯盟11日晚間，以「當仇恨成為日常，廢死倡議者的安全正在被忽視」為題發文，談及這次在東京區域會議中談及「廢死倡議者的安全」。聯盟成員說，在台灣打開粉絲專頁的留言、新聞媒體下的留言與標題，讓他們早已習慣了千篇一律的謾罵，包括「如果死的是你家人？」、「為什麼殺的不是廢死成員？」虛擬與實體是記的惡意與騷擾從未停歇。

▲▼廢死聯盟。（圖／翻攝廢死聯盟粉絲團）

▲廢死聯盟發文「在台灣死刑議題是排山倒海的仇恨」。（圖／翻攝廢死聯盟粉絲團）

聯盟指出，與同組的中國、日本、馬來西亞夥伴討論各國國情下，廢死倡議者的安全議題時，其它夥伴相當驚訝台灣成員面臨的網路、電話恐嚇與實體騷擾，這樣對於廢死的熱度與惡意在台灣特別突出。

「這是一個很大的對比」，聯盟稱，在中國、日本與馬來西亞，倡議者面對的是社會的靜默；而在台灣，面對的卻是排山倒海的仇恨。至於要怎麼面對惡意言論，成員稱，只能消極應對，盡量不去看那些留言，築起心牆，避免情緒被吞噬。

02/09 全台詐欺最新數據

401 1 4098 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／6縣市低溫特報！
今彩539頭獎2注中獎！　幸運商店曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

廢死死刑陳嘉瑩毒駕劉宗鑫

