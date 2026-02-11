陳嘉瑩被判死　廢死聯盟晚間發文：「惡意」在台灣特別突出

▲陳嘉瑩被判死刑，家屬3鞠躬感謝。（圖／記者陳以昇攝）



記者許力方／綜合報導

新北市土城清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲陳嘉瑩拖行殉職，新北地院國民法官11日判處陳女死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。外界關注廢死聯盟的回應，廢死聯盟晚間發文，雖未直接針對判決回應，但提及他們早已習慣了千篇一律的謾罵，且對於廢死議題的熱度與「惡意」，在台灣顯得特別突出。

新北地院選任國民法官審理劉宗鑫之死，11日依殺人罪判陳女死刑、褫奪公權終身，被視為可能是酒駕、毒駕肇事致人於死改依殺人罪判死首例，但本案並非毒駕直接造成，而是陳女故意衝撞護欄、以「虐殺」方式甩開依法執勤警員所致，上訴二審不一定能維持死刑。

台灣廢除死刑推動聯盟11日晚間，以「當仇恨成為日常，廢死倡議者的安全正在被忽視」為題發文，談及這次在東京區域會議中談及「廢死倡議者的安全」。聯盟成員說，在台灣打開粉絲專頁的留言、新聞媒體下的留言與標題，讓他們早已習慣了千篇一律的謾罵，包括「如果死的是你家人？」、「為什麼殺的不是廢死成員？」虛擬與實體是記的惡意與騷擾從未停歇。

▲廢死聯盟發文「在台灣死刑議題是排山倒海的仇恨」。（圖／翻攝廢死聯盟粉絲團）



聯盟指出，與同組的中國、日本、馬來西亞夥伴討論各國國情下，廢死倡議者的安全議題時，其它夥伴相當驚訝台灣成員面臨的網路、電話恐嚇與實體騷擾，這樣對於廢死的熱度與惡意在台灣特別突出。

「這是一個很大的對比」，聯盟稱，在中國、日本與馬來西亞，倡議者面對的是社會的靜默；而在台灣，面對的卻是排山倒海的仇恨。至於要怎麼面對惡意言論，成員稱，只能消極應對，盡量不去看那些留言，築起心牆，避免情緒被吞噬。