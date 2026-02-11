　
國際

南韓選手冬奧傳作弊案！2滑雪女將「設備含禁物」　遭取消資格

▲米蘭冬奧正式開幕，中華隊林欣蓉、李宇翔擔任掌旗官。（圖／中華奧會提供）

▲米蘭冬奧傳出作弊案。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

義大利米蘭冬季奧運傳出作弊案，2名南韓越野滑雪女將在賽事中，因滑雪板被驗出含有禁用的含氟滑雪蠟，遭國際滑雪與單板滑雪總會取消參賽資格。總會證實，兩人於女子傳統式短距離賽資格賽階段即被移出名單，無緣後續賽程。

資格賽即遭移出　違規物質為含氟蠟

國際滑雪與單板滑雪總會指出，韓多松（Han Dasom）與李義珍（Lee Eui-jin）的滑雪裝備經檢測後，確認含有氟成分，違反自2023至2024賽季起全面禁止使用含氟滑雪蠟的規定，因此依規定取消比賽資格。總會強調，禁用含氟蠟的主因之一，在於可能為選手帶來不公平的競技優勢。

提升滑行卻傷環境　氟蠟爭議已久

外媒報導，含氟滑雪蠟具有高度防水特性，最早應用於帆船船體外層以減少阻力，1980年代末期被引進滑雪運動，用來提升滑行速度。不過，該類物質因難以分解，被歸類為「永久性化學物質」，長期殘留環境，且與多種健康風險相關，逐步遭監管單位列為禁用品項。

根據世界盃排名，韓多松與李義珍在10日賽前，本賽季積分分別位居第157與158名，原本並未被外界視為奪牌熱門，但此次違規事件仍引發關注。

