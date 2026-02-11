翁章梁任期將屆　吳容輝賀卡資歷全開「改變」兩字引爆話題

▲▼ 吳容輝寄出的賀卡被認為是「起手式」。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2026年地方大選尚有時日，但嘉義縣政壇已出現提前暖身跡象。內政部前政務次長吳容輝近日署名發出「2026年節賀卡」，在地方政壇掀起討論。過去對參選縣長議題一向低調的他，這次罕見在賀卡中詳列完整行政資歷，並以「嘉義一定會改變」為核心語句，被外界解讀為投入縣長選戰的起手式。

這份紅底設計的賀卡封面印有「2026 Happy New Year」，內頁則條列吳容輝歷年經歷，包括曾任嘉義縣環保局長、秘書長，並在李雅景、陳明文、張花冠與翁章梁等四任縣長任內擔任副縣長，累積深厚地方治理經驗；之後更升任內政部政務次長，並擔任台鹽及台菸酒公司董事長，橫跨地方與中央。

地方人士分析，年節賀卡通常以祝福為主，此次卻著重行政履歷與政務能力，形同提前向選民遞出「成績單」，展現即戰力。

其中「只要實實在在去做，一樣一樣把事情做出來，我們相信嘉義就一定會改變」的文字，更引發聯想。在現任縣長任期將屆之際，「改變」二字被視為對未來縣政走向的宣示，也帶有回應地方期待的意味。賀卡由朴子市「良與秀讀冊館」也是吳的老家發出，雖署名「弟 吳容輝」，但語氣親切且策略明確，已在地方社群與政壇間流傳。

觀察指出，吳容輝行政歷練完整，與各派系互動良好，若正式參選，勢必牽動政黨布局與派系平衡。這張賀卡的出現，也漸漸嗅出2026嘉義縣長選戰的煙硝味。