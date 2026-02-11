今彩539頭獎2注中獎！幸運商店曝光　明起春節彩券加碼一次看

▲今彩539今晚頭獎開出2注，各得800萬元。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）



記者董美琪／綜合報導

今彩539第115036期開獎，中獎號碼為11、15、18、29、33。頭獎共有2注中獎，每注可獲得新台幣800萬元。貳獎部分，共266注中獎，每注中獎金額為2萬元。

頭獎商店分別為：

[廣告]請繼續往下閱讀...

埔心旺商行（桃園市楊梅區光華里文化街295巷2號1樓）

就愛樂透彩券行（彰化縣社頭鄉社頭村清水岩路406之3號1樓）

另外，3星彩中獎號碼為503，壹獎121注中獎，每注獎金5000元；4星彩中獎號碼為3428，壹獎13注中獎，每注可得5萬元。

春節期間，台彩多款遊戲推出加碼活動：

大樂透2月12日至3月3日連續20天加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，民眾可同時參與億元頭獎與春節紅包抽獎。

今彩539首次春節加碼，頭獎獎金提升至1,000萬元，2月12日至3月3日期間都有機會成為千萬富翁。

BINGO BINGO賓果賓果2月27日至3月3日「基本玩法」獎金加碼。

自2月12日起連續20天，包括大樂透、今彩539、39樂合彩、49樂合彩、3星彩、4星彩等6款遊戲天天開獎。

實際中獎號碼與派彩內容仍以台彩公司公布為準。