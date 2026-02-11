女闖加拿大高中開槍釀9死！學生用桌封門2小時　目睹恐怖槍擊現場

▲卑詩省坦布勒嶺高中發生槍擊，一名女子闖入開槍，造成9死、數十人傷。（圖／翻攝自Google Maps）



記者董美琪／綜合報導

加拿大卑詩省北部偏遠小鎮坦布勒嶺的一所高中今天發生嚴重槍擊事件，一名女子闖入校園開槍，造成至少9人死亡，數十人受傷。學生表示，他們用桌椅等障礙物封住教室門，等待警方救援。

法新社報導，初步警報指出，槍手為一名棕色頭髮、穿洋裝的女性，目前已死亡，傷勢顯示可能是自殺。

加拿大皇家騎警（RCMP）表示，這起事件共有27人受傷，其中2人傷勢嚴重。

總理卡尼（Mark Carney）對事件表示「心碎」，並取消明日原定前往德國慕尼黑參加安全會議的行程。

倖存的12年級學生奎斯特（Darian Quist）向加拿大廣播公司（CBC）描述，警報響起時，他立刻關上教室門，初時以為只是小事，但隨後收到現場照片才意識事件嚴重。奎斯特說，學生們用桌子堵住門口，封鎖狀態持續2個多小時，直到警方破門救出。

奎斯特的母親表示，事後緊抱兒子，表示「最近我不會讓他離開視線」。警方尚未公布槍手及受害者年齡。

卑詩省省長尹大衞（David Eby）形容此事為「令人難以置信的悲劇」，並強調加拿大校園槍擊事件極為罕見。RCMP北區指揮官佛洛伊德（Ken Floyd）表示，這是非常沉重的一天，警方將持續調查，並確認槍手即緊急警報中描述的女性，但拒絕公開身分。

坦布勒嶺位於洛磯山脈山麓，人口約2400人，距溫哥華約1155公里。路透社指出，加拿大槍枝法比美國嚴格，但持證者仍可合法持槍。自2020年起，加拿大政府針對手槍與攻擊型武器實施限制，部分原因是回應過去校園與大規模槍擊事件，但農民與獵人反對下，部分限制措施未能推行。