地方 地方焦點

嘉義水上鄉三界埔琥珀臘肉　職人精神的味覺奇蹟引爆味蕾

▲▼ ​水上鄉三界埔「星沙齋」琥珀臘肉，以時間釀造的職人初心 。（圖／林緗亭提供）

▲▼ ​水上鄉三界埔「星沙齋」琥珀臘肉，被讚譽為以時間釀造的職人初心 。（圖／林緗亭提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著農曆新年的腳步漸近，嘉義縣水上鄉的空氣中開始飄散著一股濃郁的煙燻鹹香。水上鄉長林緗亭近日於個人臉書分享了一段動人的在地故事，揭開了隱身於三界埔聚落中的「琥珀色奇蹟」。那是「星沙齋」李嘉陵老闆承襲父輩手藝、守護一輩子的湖南臘肉。

▲▼ ​水上鄉三界埔「星沙齋」琥珀臘肉，以時間釀造的職人初心 。（圖／林緗亭提供）

林緗亭感性地指出，這不僅是逢年過節必備的家鄉味，更是水上鄉最具代表性的「職人精神」縮影。

​走進水上鄉三界埔，很難不被眼前壯觀的「臘肉林」所震撼。成百上千條臘肉整齊懸掛，在冬日暖陽的照耀下，肉質呈現出通透且溫潤的琥珀色光澤。林緗亭描述：「那不是刻意營造的裝飾，而是時間慢慢堆疊、醞釀出來的味道。」

​在追求效率的現代社會，李嘉陵老闆選擇了一條最慢的路。三界埔特殊的地理位置與微氣候，提供了臘肉風乾的絕佳條件。李嘉陵堅持「不趕工、不妥協」，每一塊肉都必須經過大自然的洗禮。這種與環境共生的製作方式，讓星沙齋的臘肉在機械化生產氾濫的今日，顯得格外珍貴且富有生命力。

▲▼ ​水上鄉三界埔「星沙齋」琥珀臘肉，以時間釀造的職人初心 。（圖／林緗亭提供）

​​李嘉陵透露，製作工法遵循古法：白天，將臘肉移至室外，讓自然微風吹拂，並藉由冬日暖陽的適度溫度促使油脂轉化；夜晚，則必須逐一收回室內細心照料，避免夜晚的濕氣侵蝕影響口感。

​除了風乾與日曬，另外最關鍵的靈魂在於「純粹煙燻香」。李嘉陵守著爐火，任憑汗水浸透衣衫，只為確保煙燻的火候能精準滲透肉質纖維，讓鹹香與煙燻風味達到完美平衡。

▲▼ ​水上鄉三界埔「星沙齋」琥珀臘肉，以時間釀造的職人初心 。（圖／林緗亭提供）

林緗亭強調，這種對於品質的近乎固執的堅持，正是李老闆對父親傳承手藝最好的守護，也是對「初心」最純粹的實踐。

​林緗亭表示，水上鄉擁有許多像星沙齋這樣默默耕耘的在地產業，他們不只是生產商品，更是在保存文化。過去，臘肉是農曆新年的專屬記憶；如今，透過李嘉陵的努力與品牌化經營，這份「琥珀微光」已成為一年四季都能品嚐到的美食精品。

▲▼ ​水上鄉三界埔「星沙齋」琥珀臘肉，以時間釀造的職人初心 。（圖／林緗亭提供）

​為了讓這份老味道能傳遞到更多人手中，星沙齋已建置官方網站提供線上訂購服務。然而，林緗亭更鼓勵全國民眾親自造訪水上三界埔，來到星沙齋現場「看曬肉、聞香氣」，親眼見證這道融合了職人魂與故鄉情的琥珀色風景，感受水上鄉特有的人情味與美食底蘊。

​針對即將到來的春節假期，星沙齋也特別公告營業調整方案：為了讓返鄉遊子與慕名而來的遊客都能尋得這份美味，星沙齋在過年期間照常營業，僅於「年初三」公休一日。

農曆春節將至，花蓮縣長徐榛蔚於9日展開春節慰問行程，依序走訪玉里、鳳林、吉安、花蓮及新城等地的警察與消防單位，向春節期間堅守崗位的警察、消防及協勤民力致上感謝與新春祝福。各單位同仁以整齊劃一的答數聲迎接縣長，現場氣氛溫馨融洽，充分展現團隊士氣與凝聚力。

