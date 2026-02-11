阿嬤煮菜不加鹽「血壓還是飆」！營養師一看調味料秒懂

▲營養師提醒，許多看似不鹹的調味料其實鈉含量驚人，容易讓人攝取過量。（示意圖／CFP）



記者楊庭蒝／綜合報導

「明明沒加鹽，為什麼血壓還降不下來？」一名阿姨日前拿著飲食紀錄到診所諮詢，滿臉委屈地詢問營養師。吃對營養所建銘營養師檢視後發現，她雖未直接加鹽，卻在滷肉中加入大量醬油膏，炒菜起鍋前再淋上一圈蠔油提味，無形中攝取大量鈉，成了影響血壓與抽血數值的關鍵。

建銘指出，許多人將「鹹」與「高鈉」畫上等號，卻忽略不少嚐起來鮮甜、不刺喉的調味料，其實鈉含量驚人。例如味精的含鈉量可達白醋的1700倍，而蠔油與豆瓣醬因添加糖與勾芡，味道濃郁順口，容易讓人不自覺加過量。番茄醬與甜辣醬也常是高糖加高鈉的組合，若習慣大量淋在食物上，鈉攝取量恐悄悄超標。

他建議，可改採「減法飲食」概念，多利用白醋、烏醋等相對低鈉調味，並善用蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬等天然辛香料提味。當香氣充足，大腦較容易產生滿足感，自然能減少對鹹味的依賴。

建銘也提醒，改變飲食習慣不必一步到位，可從日常小動作開始，例如將大湯匙換成小湯匙，或把「整圈淋上」改為「輕沾少量」，逐步降低鈉攝取。長期累積下來，不僅有助控制血壓，也能減輕身體負擔。

