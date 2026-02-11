彰化1天2火燒車！工程車剛燒完…晚間「2輛無牌廢棄車」離奇變火球

▲國3下方和美防汛道路2廢棄車發生離奇火燒車。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化今天（11日）不平靜，接連發生兩起火燒車事故！先是一輛工程車下午行經中彰快速道路、近國道3號快官交流道路段時，後車斗突然竄火，所幸駕駛跳車逃生；沒想到晚間換國道3號下方的防汛道路，兩輛無車牌的廢棄貨車也離奇起火，火勢相當猛烈，燒成車殼，詳細起火原因尚待調查釐清。

彰化縣消防局今天晚間7點22分接獲報案，指和美鎮克東路、國道3號下方的防汛道路旁，有廢棄連結車及貨車離奇起火燃燒。由和美分隊小隊長周凱迪指揮，共出動消防車5輛、救護車1輛、消防人員7人。立即佈水線灌救，火勢很快控制，沒有人員受傷，也沒有延燒到其他車輛或建物，由於2輛車皆未懸掛車牌，也查不到車籍資料，警方正在調閱相關資料，至於火警發生原因尚待火調釐清。

彰化市今天下午1點22分，也發生一起工程車火警。一輛工程車行經中彰快速道路、近國道3號快官交流道時，後車斗突然起火燃燒，駕駛見狀趕緊跳車逃生，並試圖用滅火器撲救，但火勢一發不可收拾。消防局獲報派出東區分隊6人、2輛消防車及1輛救護車到場，指揮官李錦和部署泡沫水線，花了20多分鐘才將火勢撲滅，所幸無人傷亡。

