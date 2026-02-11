2025雲端物聯網創新獎揭曉　新北水利局勇奪傑出應用獎

▲智慧防汛榮獲2025雲端物聯網創新獎-傑出應用獎，今（11日）於市政會議中，水利局長宋德仁（右2）率隊，將這份榮耀成績獻給侯友宜市長。（圖／新北市水利局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市水利局以「智慧防汛打造新北韌性城市」專案，繼去年10月榮獲「天下城市治理卓越獎」首獎後，再奪有「雲端應用服務奧斯卡獎」之稱的「雲端物聯網創新獎」第一名。今（11日）於市政會議中，水利局長宋德仁率隊將此殊榮獻給市長侯友宜。該平台整合物聯網全時監測、AI智慧判斷及即時推播預警功能，展現新北智慧防災的全方位成果。

宋德仁表示，「雲端物聯網創新獎」評選重點並非概念展示，而是已能實際上線、具擴散性並可改變產業運作模式的雲端與物聯網解決方案。新北智慧防汛平台整合各類感測設備，每分鐘可處理超過6萬筆資料，透過AI技術辨識積淹水情形、強降雨雨勢變化，並即時提供抽水站操作提醒，真正落實以數據輔助決策，在眾多優秀應用中奪冠實屬不易。

▲新北水利局勇奪2025雲端物聯網創新獎-傑出應用獎，水利局領獎代表黃茂松總工程司（左2）與頒獎者數發部侯宜秀政務次長（右2）合影。

宋德仁進一步指出，防洪安全的背後仰賴龐大的資料整合系統。新北市目前雨水下水道長度約877公里，另有19條河川及71條區域排水、總長約242.25公里，並設置84座抽水站、341組抽水機，以及840座、共1,122扇水陸閘門，搭配700餘名維護與操作人員。自2019年起，水利局歷經6年整合各水情系統並導入AI智慧判斷，使原有「防汛水情整合展示系統」升級為具備「輔助防汛決策」功能的平台，成為全台具代表性的智慧防汛案例。

宋德仁補充，除智慧防汛平台外，城市滯洪建設亦同步提升。目前全市16座抽水站具備預抽機制，可預先騰出57.8萬噸滯洪空間，並與9所透保水校園合作建置3.69萬噸滯洪容量；此外，中港大排於豪雨期間亦可協助疏洪。上述滯洪空間皆可透過平台即時提供最佳操作時機，進行多次排空與設施調度，全面提升防洪效率，展現科技與工程並進的「韌性城市」行動力。

▲智慧防汛打造新北韌性城市新北水利局獲2025雲端物聯網創新獎-傑出應用獎。

「2025雲端物聯網創新獎」共有40件專案參與角逐，新北市以創新防汛思維與完整實績脫穎而出，並透過產官學合作，以城市為實驗場域帶動智慧防汛產業鏈發展。水利局表示，此次獲獎是所有防汛夥伴共同努力的成果，也象徵新北在智慧防災領域持續領先全國，未來將持續深化AI與大數據應用，推動智慧防汛再升級，確保市民面對強降雨時更加安心。