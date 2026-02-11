吃完火鍋爆痛掛急診！醫師曝恐怖後果：可能影響腎功能

▲醫師蘇信豪提醒，高尿酸不僅造成關節發炎，還可能成為泌尿道結石、腎功能惡化的隱形推手。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

急診室冬季常見「火鍋後遺症」案例增加。泌尿科醫師蘇信豪指出，不少民眾天冷聚餐猛喝火鍋湯，隔天卻因腳趾劇痛掛急診，檢查發現尿酸急升引發痛風。醫師提醒，高尿酸不僅造成關節發炎，更恐成為泌尿道結石與腎功能惡化的隱形推手，若反覆發作或數值過高，應評估是否啟動藥物治療。

火鍋湯成導火線

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇信豪表示，近期有患者聚餐時連喝數碗久熬湯底，隔日腳趾紅腫劇痛送醫，確認為急性痛風發作。由於湯頭濃縮大量嘌呤，對原本已有高尿酸體質者而言，等同短時間內大幅推升血中尿酸濃度，使關節液形成結晶，引爆劇烈疼痛。

高尿酸傷腎風險

醫師指出，高尿酸對泌尿系統有兩大威脅。當尿液偏酸時，尿酸容易析出結晶，可能直接形成尿酸結石，或成為草酸鈣附著基礎，演變成混合型結石；若長期控制不佳，還可能導致腎臟微血管發炎硬化，使過濾功能逐年下降。

▲醫師蘇信豪提醒，高尿酸不僅造成關節發炎，還可能成為泌尿道結石、腎功能惡化的隱形推手。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



三類飲食地雷

除了體質因素，飲食更是關鍵。醫師點名三大「尿酸製造機」：一是火鍋湯底、肉汁與內臟等高嘌呤食物；二是啤酒，不僅含嘌呤，代謝產生的乳酸也會抑制尿酸排出；三是含高果糖玉米糖漿的手搖飲，果糖代謝過程同樣會促使尿酸升高。

何時考慮用藥

至於是否需要藥物治療，不能只看單次數值。若一年內痛風發作超過兩次、已出現泌尿道結石、腎功能開始下降，或尿酸長期高於9.0 mg/dL，即建議評估用藥。醫師會依個人體質選擇，開立抑制尿酸生成，或是促進排出的藥物，服藥者也須充分補充水分。

蘇信豪強調，控制尿酸是長期抗戰，藥物只是輔助，日常飲食節制才是根本之道；若出現腰痠或尿色加深等警訊，應及早就醫檢查。