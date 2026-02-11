新北國際AI+園區污水系統簽約　侯友宜：打造智慧永續科技城

▲新北國際AI+園區污水系統簽約，侯友宜期許2029年順利完工後，能提高企業進駐意願及速度，讓產業在新北蓬勃發展。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（11日）辦理「新北國際AI＋智慧園區污水下水道系統促進民間參與（BTO）案」簽約記者會。市長侯友宜強調，本案不僅是全國首創在都市計畫產業園區推動事業污水處理系統，更展現新北市打造高品質產業環境與落實永續治理的決心。

侯友宜指出，新北國際AI＋智慧園區由市府帶動並統合廠商整合汙水下水道系統，透過BTO模式引進民間專業技術，為園區打下最穩固的基礎，讓新北成為AI時代企業發展的首選，成為兼具創新科技與環境永續的智慧城市。

侯友宜表示，這套污水下水道系統不只可處理汙水，更是落實ESG永續治理的關鍵，除了能降低噪音與異味，增加綠地覆蓋率，也能兼顧產業發展與環境保護。他也期許2029年順利完工後，能提高企業進駐意願及速度，讓產業在新北蓬勃發展。

經發局說明，本案採促進民間參與的BTO模式辦理，投資逾新台幣9億元，由市府提供政策引導與監督機制，結合民間成熟技術與營運管理經驗，可有效加速建設期程、提升營運效率，並減輕政府財政負擔。本案同時也是新北市落實ESG理念的重要實踐，為產業園區導入低污染、高效率的基礎設施，強化整體投資競爭力。