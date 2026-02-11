阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士「撞粉碎」1死1傷

花蓮縣壽豐鄉志學村中山路三段今(11日)發生一起車禍！警方12時29分獲報，立即派員到達現場，發現為一輛保時捷高速追撞計程車，導致計程車翻覆，車頭車尾都嚴重毀損，保時捷車頭也零件外露，汽車零件散落一地。由於當時計程車上還載有1名女乘客，救護人員立即為2名駕駛和女乘客執行救護處置，並分流送往慈濟醫院及門諾醫院治療。初步調查雙方駕駛酒測值為0，詳細肇事原因仍待進一步釐清。