　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士「撞粉碎」1死1傷

▲▼老翁騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士「撞粉碎」1死1傷。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲老翁騎三輪車逆向衝國道，與2輛賓士擦撞。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、許力方／苗栗報導

國道3號苗栗竹南路段11日晚間發生一起死亡車禍，一名老翁騎乘電動輔助三輪車不明原因誤闖國道，並逆向行駛逾3公里，與2輛賓士碰撞，三輪車當場粉碎，造成1死1傷的悲劇。

逆向上國道　與2車碰撞釀悲劇

國道公路警察局第二公路警察大隊表示，事發於11日晚間6時27分，國道3號北向120公里處，84歲黃姓老翁騎乘電動輔助三輪車，從竹南交流道北向出口逆向進入國道，不明原因一路往南騎行，約3公里後，先後與30歲潘姓男子、26歲陳姓女子駕駛的賓士發生碰撞。

黃男當場死亡，陳女則受有擦挫傷，送往頭份為恭醫院治療。除黃男酒測值仍待法醫抽血檢測外，其餘2名駕駛酒測值均為0。

▲▼老翁騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士「撞粉碎」1死1傷。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方籲勿誤上國道　違者最高罰6000元

警方提醒，電動輔助三輪車等個人行動器具不得行駛或進入高速公路，違者可依《道路交通管理處罰條例》第33條第4項，處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。若不慎誤上國道，應儘速尋找安全處所停放，開啟方向燈警示後方來車，並撥打1968專線或透過1968 App報案，通知高公局或國道警方協助排除，以維護自身與其他用路人安全。

▲▼老翁騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士「撞粉碎」1死1傷。（圖／記者楊永盛翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蛇年漲跌王現形　前十大飆股、慘跌標的一次看
一次激戰就中鏢！　醫點名4種帶毒砲友
84歲阿公逆向衝國道　被2輛賓士「撞粉碎」慘死
過年天氣攻略！除夕「大變天」有感降溫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化某國小附幼驚爆超收A錢！女主任遭收押禁見　縣府說明

彰化1天2火燒車！工程車剛燒完…晚間「2輛無牌廢棄車」離奇變火球

毒駕致死改論殺人罪判死首例？　法官認定陳嘉瑩故意虐殺非因毒駕

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士「撞粉碎」1死1傷

花蓮台9線車禍！計程車遭保時捷撞翻3傷　警方籲減速慢行

拖行所長撞護欄亡！陳嘉瑩判死　法院揭3大理由

88會館神秘人「茶壺邱」首度曝光　刑警上班竟忙著搬酒涉逃漏稅

雙親栽培承接家業再4個月畢業　機械加工金牌國手瞬間慘死輪下

小貨車疑「切西瓜」左轉　阿嬤過馬路遭撞不治

妹子剛到銀行任職「遭主管性侵」！搭便車落狼爪崩潰反抗

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

飼主拿布偶示範烏龜咬人下場　本尊全程目睹嚇到落跑

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

彰化某國小附幼驚爆超收A錢！女主任遭收押禁見　縣府說明

彰化1天2火燒車！工程車剛燒完…晚間「2輛無牌廢棄車」離奇變火球

毒駕致死改論殺人罪判死首例？　法官認定陳嘉瑩故意虐殺非因毒駕

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士「撞粉碎」1死1傷

花蓮台9線車禍！計程車遭保時捷撞翻3傷　警方籲減速慢行

拖行所長撞護欄亡！陳嘉瑩判死　法院揭3大理由

88會館神秘人「茶壺邱」首度曝光　刑警上班竟忙著搬酒涉逃漏稅

雙親栽培承接家業再4個月畢業　機械加工金牌國手瞬間慘死輪下

小貨車疑「切西瓜」左轉　阿嬤過馬路遭撞不治

妹子剛到銀行任職「遭主管性侵」！搭便車落狼爪崩潰反抗

彰化某國小附幼驚爆超收A錢！女主任遭收押禁見　縣府說明

女闖加拿大高中開槍釀9死！學生用桌封門2小時　目睹恐怖槍擊現場

春櫻美妝狂潮！LUSH櫻花綻放粉紅花海、Jo Malone撒嬌香引爆話題

四維航去年出售4艘舊船1月營收年減11%　綠舞以非假日優惠搶業績

台美關稅談判前夕　陳冲：川普促成「新合縱」成形

阿嬤煮菜不加鹽「血壓還是飆」！營養師一看調味料秒懂

丁聖儒飆新高29分「全本土」戰神差點贏　海神末節爆發終止5連敗

彰化1天2火燒車！工程車剛燒完…晚間「2輛無牌廢棄車」離奇變火球

2025雲端物聯網創新獎揭曉　新北水利局勇奪傑出應用獎

吃完火鍋爆痛掛急診！醫師曝恐怖後果：可能影響腎功能

aespa寧寧直播突崩潰　喊「我太醜了」秒斷線

社會熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

即／女毒蟲拖行派出所長奪命　一審判死刑

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

台中混凝土車奪命！23歲雙胞胎1死1傷

女毒蟲拖行派出所長奪命遭判死！　死者父母、妻下跪磕頭

爆乳辣妹列隊受檢！桃園雷霆掃蕩...強勢拘捕98人

即／新北市刑大遭搜索！　小隊長涉「郭哲敏洗錢案」被帶回

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

更多熱門

相關新聞

即／駕駛開車睡著！保時捷撞翻計程車3人送醫

即／駕駛開車睡著！保時捷撞翻計程車3人送醫

花蓮縣壽豐鄉志學村中山路三段今(11日)發生一起車禍！警方12時29分獲報，立即派員到達現場，發現為一輛保時捷高速追撞計程車，導致計程車翻覆，車頭車尾都嚴重毀損，保時捷車頭也零件外露，汽車零件散落一地。由於當時計程車上還載有1名女乘客，救護人員立即為2名駕駛和女乘客執行救護處置，並分流送往慈濟醫院及門諾醫院治療。初步調查雙方駕駛酒測值為0，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

傲嬌鸚鵡神預言！喊「祝您中大獎」秒應驗　苗栗男刮中百萬嗨翻

傲嬌鸚鵡神預言！喊「祝您中大獎」秒應驗　苗栗男刮中百萬嗨翻

彰化17天內車禍5死　春節前兩度大執法

彰化17天內車禍5死　春節前兩度大執法

驚悚畫面曝！憲兵自撞分隔島翻車身亡

驚悚畫面曝！憲兵自撞分隔島翻車身亡

趕尾牙聚餐出事了！嘉義男釀「3車連環撞」

趕尾牙聚餐出事了！嘉義男釀「3車連環撞」

關鍵字：

三輪車國道國3車禍苗栗

讀者迴響

熱門新聞

3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

快訊／40歲韓星鄭恩宇過世！演《太陽的新娘》爆紅

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

獨／好市多台中西屯、海線、屯區「拓點地圖」曝光

「美規車零關稅」即將定案

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面