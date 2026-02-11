阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士「撞粉碎」1死1傷

▲老翁騎三輪車逆向衝國道，與2輛賓士擦撞。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）
記者楊永盛、許力方／苗栗報導
國道3號苗栗竹南路段11日晚間發生一起死亡車禍，一名老翁騎乘電動輔助三輪車不明原因誤闖國道，並逆向行駛逾3公里，與2輛賓士碰撞，三輪車當場粉碎，造成1死1傷的悲劇。
逆向上國道 與2車碰撞釀悲劇
國道公路警察局第二公路警察大隊表示，事發於11日晚間6時27分，國道3號北向120公里處，84歲黃姓老翁騎乘電動輔助三輪車，從竹南交流道北向出口逆向進入國道，不明原因一路往南騎行，約3公里後，先後與30歲潘姓男子、26歲陳姓女子駕駛的賓士發生碰撞。
黃男當場死亡，陳女則受有擦挫傷，送往頭份為恭醫院治療。除黃男酒測值仍待法醫抽血檢測外，其餘2名駕駛酒測值均為0。
警方籲勿誤上國道 違者最高罰6000元
警方提醒，電動輔助三輪車等個人行動器具不得行駛或進入高速公路，違者可依《道路交通管理處罰條例》第33條第4項，處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。若不慎誤上國道，應儘速尋找安全處所停放，開啟方向燈警示後方來車，並撥打1968專線或透過1968 App報案，通知高公局或國道警方協助排除，以維護自身與其他用路人安全。
