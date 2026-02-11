　
地方 地方焦點

新北表揚年度績優研考人員　侯友宜頒獎感謝同仁努力

▲新北表揚年度績優研考人員。（圖／新北市研考會提供）

▲新北表揚年度績優研考人員。（圖／新北市研考會提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（11日）於市政會議頒獎表揚10位榮獲年度績優研考人員，分別為消防局康竣隆、稅捐稽徵處林品妤、研考會廖裕如、工務局顏澎新、資訊中心李盈蓉、就業服務處高于婷、樹林地政事務所廖晏翎、社會局周佳蓉、交通局謝柏漢以及勞工局陳佳佑。

為鼓勵同仁提升行政效能並精進服務品質，市府每年度辦理績優研考人員選拔，114年度從21名機關推薦的人員中，分依跨領域整合、流程再造及創意性，評選出10位績優研考人員，其中女性獲獎者有7名，充分發揮自身專業與細膩之溝通能力，導入新科技並協調跨部門合作，優異表現備受肯定。

消防局康竣隆股長辦理行政院災防業務訪評，本市連續兩年蟬聯優等佳績，並主導跨域合作平台管考各項災防案件，有效提升整體防災韌性；稅捐稽徵處林品妤股長推動「都更案件稅捐預審」簡化作業流程，獲財政部優秀稅務人員獎肯定，並以「財產稅房地合一」獲市府年度自行研究優等獎；研考會廖裕如組員主辦施政民調供決策參考，並接待外國研究機構到府參訪，展現城市治理成效，提升新北國際能見度。

工務局顏澎新幫工程司主辦建築安全與耐震業務，並跨機關合作達成全台首件0403震損紅單建物修復完竣，亦宣導房屋自主檢查，提升市民安全意識；資訊中心李盈蓉代理科長統籌智慧城市專案，屢獲國際獎項肯定，並制定AI使用指引與建立內控機制，協助落實相關應用規範；就業服務處高于婷站長籌設林口就服站與規劃跨區就業平臺，建立企業支持機制，並連續3年榮獲勞動部評核優等，績效卓著。

樹林地政事務所廖晏翎課員策劃跨機關地政展，吸引逾6千人次參觀，帶動案件申辦量成長46%，有效行銷地政服務；社會局周佳蓉承辦好日子愛心大平台專案，並導入智能客服與設立企業參與ESG專區，提升社福服務動能；交通局謝柏漢科員管考重大工程計畫進度，精進陳情案件分析，以強化施政回應效能；勞工局陳佳佑科員落實施政計畫進度管考，並獲全國勞動業務考核佳績。

侯友宜感謝並肯定每位獲獎者不斷優化施政品質，於工作中展現高度專業，並能透過跨域交流，汲取各界豐富經驗並實踐於日常工作當中；侯市長表示，此次頒獎彰顯市府對於人才發展與公共服務品質的重視，也期許所有市府同仁秉持開放與創新精神，在各自的崗位上盡心貢獻並發揮最大潛能，持續為新北市民打造一個安居樂業的韌性城市。

相關新聞

侯友宜表態支持李四川！　劉和然：我全力支持一起並肩戰鬥

侯友宜表態支持李四川！　劉和然：我全力支持一起並肩戰鬥

台北市副市長李四川今（11日）正式宣佈，3月將全心投入新北市長選舉；新北市長侯友宜也表態，「一棒接一棒，棒棒是強棒，請和我們一起全力支持李四川」。原本有意爭取初選的新北市副市長劉和然表示，在侯友宜的協調下，他們一起做出最重要、也最關鍵的決定，由李四川代表國民黨參選2026新北市長，「我願意、也會全力支持，與四川副市長並肩戰鬥」。

快訊／「棒棒是強棒！」　侯友宜表態：一起全力支持李四川

快訊／「棒棒是強棒！」　侯友宜表態：一起全力支持李四川

李四川2月底請辭表態參選新北市　黃國昌：會跟川伯深入交換意見

李四川2月底請辭表態參選新北市　黃國昌：會跟川伯深入交換意見

即／放棄7連霸！新北議員周雅玲確定裸退

即／放棄7連霸！新北議員周雅玲確定裸退

春節不停歇守護城市　新北污水處理量每日達140萬噸

春節不停歇守護城市　新北污水處理量每日達140萬噸

