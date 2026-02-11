　
社會焦點

彰化某國小附幼驚爆超收A錢！女主任遭收押禁見　縣府說明

▲彰化爆某國小附幼主任超收A錢，教育處回應。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化爆某國小附幼主任超收A錢，教育處回應。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化驚傳幼兒園超收弊案，一名國小附設幼兒園的女主任，涉嫌向家長超收費用，並將差額中飽私囊，昨天遭檢方約談後聲押，法院下午裁准羈押禁見。針對這起案件，彰化縣教育處表示，無論公幼或私幼，收費都必須依照「彰化縣教保服務機構收退費標準」所訂定的收費基準表辦理，縣府也會不定期稽查收費項目與金額。

縣府強調，目前已進入司法程序，將全力配合檢調調查，同時重申各教保機構都應確實依核定項目收費，落實收費公告與說明義務。

據了解，這名主任原本在其它學校擔任幼教老師，後來這間幼兒園成立，她便轉任主任至今。由於她資歷深、人脈廣，長期以來深受家長信賴，不少家長即使發現收費比縣府規定還高，也以為是合理收費，從未起疑。直到昨天多名家長接獲檢方通知前去作證，才知道自己繳的錢可能被「動手腳」，氣憤直呼「真的太扯了！」

▲某國小附幼女主任遭羈押禁見。（圖／記者唐詠絮攝）

▲某國小附幼女主任遭羈押禁見。（圖／記者唐詠絮攝）

檢方昨天約談楊女到案，認為她涉嫌利用職務之便超收費用、侵吞款項，依《貪污治罪條例》向法院聲請羈押。下午羈押庭開完後，院方裁定准押禁見。消息傳回地方，家長及校方都不敢相信，這位平時備受尊敬的女主任，竟會捲入這樣的風波。全案由檢方偵辦中。

02/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／6縣市低溫特報！
今彩539頭獎2注中獎！　幸運商店曝光

彰化國小附幼貪汙

