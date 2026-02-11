過年天氣攻略！除夕「大變天」有感降溫

▲到小年夜前都是回暖好天氣。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

過年適合外出走春，好好把握！中央氣象署表示，明天（12日）起溫度回升，到周末小年夜都是好天氣，不過除夕（16日）另一波東北季風影響，北部及東半部降雨增多，溫度略微下降，預計影響到初四（20日）。氣象專家則提醒，春節期間預估除夕變化較大，北東有雨、溫度轉涼，北台灣感受最明顯，初三（19日）之後溫度整體將上升、偏暖，甚至會有點熱。

天氣風險公司指出，除夕到初二（18日)台灣附近東北季風將增強，同時中層水氣也較為增多，預估除夕變化較大，北部、東半部有短暫陣雨，中部地區雲量增多，南部仍是多雲到晴的天氣。初一、初二（17、18日）東北季風仍持續影響，但強度稍有減弱，東半部有局部短暫陣雨，西半部大致為多雲到晴的天氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲除夕大變天北台灣有感。



天氣風險公司提醒，東北季風南下後，北部、東北部、東部的溫度會較為轉涼，其他地方維持白天溫暖、夜晚清晨涼，日夜溫差大。除夕這波冷空氣大致就是東北季風等級，雖然溫度物轉涼但是低溫並不會特別低，只是前幾天較溫暖，變化落差較大，尤其是小年夜到除夕間的改變，北台灣感受最為明顯。

預估初三台灣附近東北季風明顯減弱，風向轉偏東風，天氣風險公司表示，初四至初六（20至22日）水氣減少轉乾，預估迎風面的東半部，尤其花東一帶仍有局部降雨機會，西半部則是晴到多雲為主，夜晚清晨西半部、外島地區易有局部霧。整體來說，初三之後溫度將上升、偏暖，白天甚至有點熱的溫度，夜晚清晨較偏涼，日夜溫差變化大。

春節期間天氣大致呈現前後較溫暖，中間北東轉涼的趨勢變化，日夜溫差則是持續比較明顯。北東部比較有變化，降雨機會雖有雨量應該都不會很大，中南部基本上都是穩定的天氣，降雨機會低，很適合外出去走春，建議大家可以好好把握。