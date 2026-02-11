花蓮台9線車禍！計程車遭保時捷撞翻3傷　警方籲減速慢行

▲花蓮台9線車禍。（圖／記者王兆麟翻攝）



記者王兆麟、柯振中／花蓮報導

花蓮縣壽豐鄉台九線南下車道11日中午發生翻車事故，一輛自小客車疑未注意車前狀況，追撞前方計程車，造成計程車當場翻覆，駕駛與乘客一度受困。所幸休假員警路過協助脫困，3人僅受擦挫傷，無生命危險，雙方酒測值均為0，詳細肇因仍待調查。

未注意車前釀禍

吉安分局志學派出所表示，警方於11日中午接獲報案，指壽豐鄉台九線202.6公里南下車道發生交通事故。經查，莊姓男子駕駛自小客車沿中山路三段由北往南行駛時，疑未留意前方車況，追撞由武姓男子駕駛的計程車，導致計程車翻覆，雙方車輛均受損。

休假警即時救援

事故發生後，計程車駕駛與乘客受困車內，幸有吉安分局一名休假員警行經現場，立即上前協助脫困並進行交通疏導。初步檢視，3人四肢均有擦挫傷，意識清楚、可自行行走，均無生命危險，後續由相關單位協助處理。

呼籲保持安全距離

警方指出，雙方駕駛持照正常，酒測結果皆為0。詳細事故原因仍待進一步釐清。吉安分局呼籲，駕駛人行車時應專注路況、保持適當安全距離，尤其在市區或車流密集路段更須減速慢行，以降低事故風險，確保行車安全。