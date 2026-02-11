　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮台9線車禍！計程車遭保時捷撞翻3傷　警方籲減速慢行

▲▼花蓮台9線車禍。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲花蓮台9線車禍。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟、柯振中／花蓮報導

花蓮縣壽豐鄉台九線南下車道11日中午發生翻車事故，一輛自小客車疑未注意車前狀況，追撞前方計程車，造成計程車當場翻覆，駕駛與乘客一度受困。所幸休假員警路過協助脫困，3人僅受擦挫傷，無生命危險，雙方酒測值均為0，詳細肇因仍待調查。

未注意車前釀禍

吉安分局志學派出所表示，警方於11日中午接獲報案，指壽豐鄉台九線202.6公里南下車道發生交通事故。經查，莊姓男子駕駛自小客車沿中山路三段由北往南行駛時，疑未留意前方車況，追撞由武姓男子駕駛的計程車，導致計程車翻覆，雙方車輛均受損。

▲▼花蓮台9線車禍。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲花蓮台9線車禍。（圖／記者王兆麟翻攝）

休假警即時救援

事故發生後，計程車駕駛與乘客受困車內，幸有吉安分局一名休假員警行經現場，立即上前協助脫困並進行交通疏導。初步檢視，3人四肢均有擦挫傷，意識清楚、可自行行走，均無生命危險，後續由相關單位協助處理。

▲▼花蓮台9線車禍。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲花蓮台9線車禍。（圖／記者王兆麟翻攝）

呼籲保持安全距離

警方指出，雙方駕駛持照正常，酒測結果皆為0。詳細事故原因仍待進一步釐清。吉安分局呼籲，駕駛人行車時應專注路況、保持適當安全距離，尤其在市區或車流密集路段更須減速慢行，以降低事故風險，確保行車安全。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蛇年漲跌王現形　前十大飆股、慘跌標的一次看
一次激戰就中鏢！　醫點名4種帶毒砲友
84歲阿公逆向衝國道　被2輛賓士「撞粉碎」慘死
過年天氣攻略！除夕「大變天」有感降溫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化某國小附幼驚爆超收A錢！女主任遭收押禁見　縣府說明

彰化1天2火燒車！工程車剛燒完…晚間「2輛無牌廢棄車」離奇變火球

毒駕致死改論殺人罪判死首例？　法官認定陳嘉瑩故意虐殺非因毒駕

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士「撞粉碎」1死1傷

花蓮台9線車禍！計程車遭保時捷撞翻3傷　警方籲減速慢行

拖行所長撞護欄亡！陳嘉瑩判死　法院揭3大理由

88會館神秘人「茶壺邱」首度曝光　刑警上班竟忙著搬酒涉逃漏稅

雙親栽培承接家業再4個月畢業　機械加工金牌國手瞬間慘死輪下

小貨車疑「切西瓜」左轉　阿嬤過馬路遭撞不治

妹子剛到銀行任職「遭主管性侵」！搭便車落狼爪崩潰反抗

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

飼主拿布偶示範烏龜咬人下場　本尊全程目睹嚇到落跑

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

彰化某國小附幼驚爆超收A錢！女主任遭收押禁見　縣府說明

彰化1天2火燒車！工程車剛燒完…晚間「2輛無牌廢棄車」離奇變火球

毒駕致死改論殺人罪判死首例？　法官認定陳嘉瑩故意虐殺非因毒駕

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士「撞粉碎」1死1傷

花蓮台9線車禍！計程車遭保時捷撞翻3傷　警方籲減速慢行

拖行所長撞護欄亡！陳嘉瑩判死　法院揭3大理由

88會館神秘人「茶壺邱」首度曝光　刑警上班竟忙著搬酒涉逃漏稅

雙親栽培承接家業再4個月畢業　機械加工金牌國手瞬間慘死輪下

小貨車疑「切西瓜」左轉　阿嬤過馬路遭撞不治

妹子剛到銀行任職「遭主管性侵」！搭便車落狼爪崩潰反抗

彰化某國小附幼驚爆超收A錢！女主任遭收押禁見　縣府說明

女闖加拿大高中開槍釀9死！學生用桌封門2小時　目睹恐怖槍擊現場

春櫻美妝狂潮！LUSH櫻花綻放粉紅花海、Jo Malone撒嬌香引爆話題

四維航去年出售4艘舊船1月營收年減11%　綠舞以非假日優惠搶業績

台美關稅談判前夕　陳冲：川普促成「新合縱」成形

阿嬤煮菜不加鹽「血壓還是飆」！營養師一看調味料秒懂

丁聖儒飆新高29分「全本土」戰神差點贏　海神末節爆發終止5連敗

彰化1天2火燒車！工程車剛燒完…晚間「2輛無牌廢棄車」離奇變火球

2025雲端物聯網創新獎揭曉　新北水利局勇奪傑出應用獎

吃完火鍋爆痛掛急診！醫師曝恐怖後果：可能影響腎功能

【魔法部不管了？】舞台上直接印鈔票！　印鈔機印出滿滿大仙鈔

社會熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

即／女毒蟲拖行派出所長奪命　一審判死刑

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

台中混凝土車奪命！23歲雙胞胎1死1傷

女毒蟲拖行派出所長奪命遭判死！　死者父母、妻下跪磕頭

爆乳辣妹列隊受檢！桃園雷霆掃蕩...強勢拘捕98人

即／新北市刑大遭搜索！　小隊長涉「郭哲敏洗錢案」被帶回

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

更多熱門

相關新聞

阿北腳踩電動獨輪車　路上花式推輪椅警開罰

阿北腳踩電動獨輪車　路上花式推輪椅警開罰

雜耍式推輪椅！高雄有民眾在路上直擊，一名阿公腳騎電動獨輪車，在路上推著坐輪椅的阿嬤外出，離譜行經讓他忍不住直呼「看過無數種推阿嬤曬太陽的方式，這方式倒是頭一次。」畫面曝光後，網友直言「我要瘋，你的馬路怎麼比較好玩」。但警方表示，該行為已違規，依法可處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰。

迎接春節連續假期　枋警交通疏導措施

迎接春節連續假期　枋警交通疏導措施

春節嘉義交通疏導不打烊　警嚴防酒駕

春節嘉義交通疏導不打烊　警嚴防酒駕

春安專案提前啟動　屏警結合警民力威力掃蕩

春安專案提前啟動　屏警結合警民力威力掃蕩

男撞路牌墜20米山谷受困　彈飛畫面曝

男撞路牌墜20米山谷受困　彈飛畫面曝

關鍵字：

花蓮車禍台9線翻車事故交通安全警察救援

讀者迴響

熱門新聞

3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

快訊／40歲韓星鄭恩宇過世！演《太陽的新娘》爆紅

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

獨／好市多台中西屯、海線、屯區「拓點地圖」曝光

「美規車零關稅」即將定案

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面