春節9天連假不斷電！台電彰化區處動員1047人　守護供電零死角

▲台電彰化區處啟動專案檢測，完成整備。（圖／台電彰化區處提供）

記者唐詠絮／彰化報導

9天春節連假即將到來，台電彰化區處全面啟動春節供電專案，針對高鐵、台鐵等重要交通場站，以及彰基、秀傳等各大醫院，完成供電設備巡檢與紅外線檢測。將在春節期間動員1,047人次出勤待命，隨時掌握事故處理與搶修進度，確保供電穩定無虞，陪伴鄉親平安過好年。

台電彰化區處表示，這次特別針對高鐵田中站、彰化火車站、員林火車站，以及彰化基督教醫院、秀傳紀念醫院、衛福部彰化醫院等重要場域，完成全面性的電力健檢。包括責任分界點紅外線檢測6處、供電饋線巡檢54處、地下配電設備孔洞巡檢44處，還有自動化開關測試及保護電驛設定值比對等多項作業，就是要確保電力系統在連假期間維持最佳狀態。

▲台電彰化區處長王花蘭帶隊實地檢查供電安全。（圖／台電彰化區處提供）

彰化區處長王花蘭更親自帶隊前往醫院，實地檢查供電設備與安全措施，並與院方進行用電安全宣導與技術交流。王處長強調，春節期間用電需求雖有變化，但醫療與交通的供電絕對不能出狀況，台電同仁已經做好萬全準備，讓民眾放心過年。

除了強化供電整備，王花蘭也特別呼籲民眾注意用電安全。她提醒，過年期間家中使用高功率電器，像是電暖器、電磁爐等，應避免共用插座或將多個電器插在同一條延長線上，以免過載引發危險。返鄉或出遊前，建議拔掉不使用的電器插頭，不僅能省電費，也能降低老舊電線起火的風險。

▲台電彰化區處啟動專案檢測，完成整備。（圖／台電彰化區處提供）

春節期間若遇到任何用電問題，民眾可以隨時透過「台灣電力APP」報修或查詢，或撥打客服專線1911，台電將有專人即時處理。今年春節，台電彰化區處動員超過千人次輪值待命，要讓每一盞團圓燈火都亮得安心、亮得穩定。