張又俠落馬後習近平視訊點兵　全軍高喊「春節戰備」永暑礁曝光

▲ 中共中央軍委主席習近平10日在北京八一大樓與全軍視訊，春節期間強調全軍備戰不停歇 。（圖／翻攝 央視新聞聯播，同下）

記者任以芳／綜合報導

中共中央軍委副主席張又俠遭查落馬半個多月後，中共中央軍委主席習近平今（10）日在北京八一大樓，透過視訊方式檢查全軍戰備值班與執行任務情況。《央視新聞聯播》晚間釋出全部畫面，來自陸、海、空、火箭軍及新組建的各兵種共9個單位全亮相，包括遠在南海「永暑礁」軍區也鮮少曝光。習近平特地提醒要發揚「南沙精神」，同時向全軍指出「過節不忘戰備，全軍部隊要加強戰備值班，保持規定戒備狀態，及時有效處置各種可能的突發情況。」

▲ 中共中央軍委主席習近平10日在北京八一大樓與與來自各軍兵種和武警部隊的9個單位視訊通話。

《央視新聞聯播》晚間釋出習近平與官兵視訊完整畫面，藉由春節前夕慰問基層部隊官兵，實則向外界展示解放軍即使在春節期間，全軍處於高度戰備，並且釋出部分軍武當背景。

報導稱，習近平於2月10日下午4時多，前往八一大樓，與來自各軍兵種和武警部隊的9個單位視訊通話，包括陸軍某旅2營、海軍安徽艦、空軍航空兵某旅、火箭軍某旅、軍事航天部隊某部、網路空間部隊某部、信息支援部隊某中心、聯勤保障部隊某倉庫、武警部隊某支隊，依次向習主席報告戰備值班和執行任務情況。

▲ 空軍航空兵某旅表示，隨時做好分工作戰，守好「祖宗海」並看好「南大門」。

陸軍某旅二營擔負聯合偵察任務；海軍安徽艦則強調隨時準備執行遠海戰備，釋出畫面背景是「安徽艦」（舷號33）是大陸第三艘075型兩棲攻擊艦，隸屬東部戰區，為台海作戰主力之一；火箭軍某旅則展示對陸、對海的精確打擊能力，密切跟蹤所有活動與嚴陣以待的決心。

▲ 「永暑礁」軍區近景極少曝光，一旁可見標示海南省政府2000年立「永暑礁」。

位於南沙群島神秘的「永暑礁」（Fiery Cross Reef）軍區，過去幾乎鮮少有報導，這次以近景畫面曝光，位於「永暑礁」的網路空間部隊負責官兵指出，「我們將時刻保持備戰狀態，堅決守好祖國南海前哨。」

聽到官兵通話，習近平特別叮囑要發揚「南沙精神」，並統籌好官兵的工作與生活；官兵則回報各項生活物資齊全，一定不服重託。 」

▲ 解放軍負責勤保障部隊倉庫部隊特地強調，「時刻做好各項資源保障準備。」

此外，軍事航天部隊、信息支援部隊及聯勤保障部隊也分別就太空資產管控、數據支撐、戰略儲備供應等任務進行報告。其中，軍事航天部隊某部指出，「我隊負責測量控制和數據傳輸任務，要高效管控國家太空資產。」

信息支援部隊某中心主任向習近平簡報，「我們中心主要承擔智能系統建設運維等任務，堅決為打贏現代戰爭，提供數據支撐。」

勤保障部隊倉庫主任向習近平報告，「倉庫主要擔負戰略、戰役儲備，周轉物資供應任務，時刻做好各項資源保障準備。」習近平回應，「要強化戰鬥隊意識，不斷的提高聯勤保障能力。」

武警部隊某支隊向習近平報告戰備值班和執行任務情況，「節日期間我們將保持全時待戰，守護邊疆安寧。」

▲ 解放軍馬年春節持續備戰！張又俠落馬事件後，習近平首次著軍裝出現八一大樓指示加強實戰化練兵備戰。

聽取全軍簡報後，習近平指出，過去的一年很不尋常、很不平凡。人民軍隊深入推進政治整訓，有效應對各種風險挑戰，在反腐敗鬥爭中經受革命性鍛造。全軍廣大官兵特別是基層官兵堅定聽黨話、跟黨走，忠誠履職盡責，聚力攻堅克難，圓滿完成各項任務，是完全過得硬、信得過的。

習近平強調，「再過幾天就是馬年春節了，過節不忘戰備是我軍光榮傳統。」全軍部隊要加強戰備值班，保持規定戒備狀態，及時有效處置各種可能的突發情況，守護好祖國安寧和人民幸福。同時，要注意搞好工作統籌，把節日期間生活安排好。

《央視》報導，本次活動有中央軍委副主席及中央軍委紀委書記張升民等人陪同參加，直播現場畫面隱約可見國防部長董軍也有參與，但主播旁白與鏡頭並未給予特寫與介紹。

▼ 大陸國防部長董軍也出席視訊，但《央視》報導只提及張升民並給予特寫鏡頭。（圖／翻攝 央視新聞聯播）