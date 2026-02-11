　
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義長庚春聯揮毫活動　春節特別門診守護健康

▲▼ 嘉義長庚喜迎金馬年　名家揮毫送春聯　春節連假門診服務不打烊 。（圖／嘉義長庚提供）

▲▼ 嘉義長庚喜迎金馬年，邀請名家揮毫送春聯，提醒春節連假門診服務不打烊 。（圖／嘉義長庚提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義長庚醫院今（11）日上午於院內大廳舉辦「新春揮毫贈春聯」活動，由院長楊仁宗率領院內主管共同參與，並邀請吳豐隆、黃瑞南、黃美楨、李錫明等四位書法名家現場揮毫，將一幅幅蘊含祝福的春聯親手贈予民眾，提前為農曆新年揭開喜氣序幕。

活動現場以紅色春聯與吉祥福字妝點大廳，洋溢濃厚年節氛圍。書法老師們筆走龍蛇、字字蒼勁有力，吸引不少候診民眾駐足欣賞並排隊索取。志工人員在旁協助引導，讓現場秩序井然。許多民眾表示，每年都期待嘉義長庚舉辦的揮毫活動，能親眼見到書法家現場創作，並將手寫春聯帶回家中張貼，不僅增添年味，也象徵除舊佈新、迎福納祥。

▲▼ 嘉義長庚喜迎金馬年　名家揮毫送春聯　春節連假門診服務不打烊 。（圖／嘉義長庚提供）

除了揮毫贈春聯，活動也安排太保市「歡樂太鼓隊」帶來熱鬧開場表演。這支由社區長輩組成的太鼓隊成軍已七年，以鏗鏘有力的鼓聲展現活力與團隊默契。鼓聲振奮人心，搭配整齊舞動，為醫院大廳注入滿滿喜氣，贏得現場觀眾熱烈掌聲，也展現高齡長輩健康樂活的精神風貌。

楊仁宗院長表示，嘉義長庚多年來於春節前夕舉辦揮毫贈春聯活動，希望在歲末年初之際，與社區民眾及院內同仁共享佳節喜悅，透過文化藝術傳遞溫暖與祝福，讓醫院不僅是守護健康的場域，也成為凝聚情感的溫馨空間。

▲▼ 嘉義長庚喜迎金馬年　名家揮毫送春聯　春節連假門診服務不打烊 。（圖／嘉義長庚提供）

此外，楊院長也提醒，今年春節連續假期長達9天，民眾外出返鄉、旅遊及聚會機會增加，須特別留意流感與COVID-19等呼吸道傳染病的群聚風險。平時應落實勤洗手、戴口罩及保持社交距離等防疫措施，如出現呼吸困難、呼吸急促或發紺等症狀，應儘速就醫，避免延誤治療。

為守護民眾連假期間的健康需求，嘉義長庚規劃自大年初一（2月17日）至初三（2月19日）開設特別門診，提供多專科診療服務，滿足民眾就醫需求；自初四（2月20日）起恢復正常門診服務。院方表示，將持續以專業醫療團隊與完善照護品質，確保春節期間醫療量能穩定運作，讓鄉親安心過好年。

▲▼ 嘉義長庚喜迎金馬年　名家揮毫送春聯　春節連假門診服務不打烊 。（圖／嘉義長庚提供）

