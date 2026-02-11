花蓮加強重要節日安全維護啟動　徐榛蔚慰勉警消協勤民力

▲花蓮加強重要節日安全維護啟動。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／花蓮報導

農曆春節將至，花蓮縣長徐榛蔚於9日展開春節慰問行程，依序走訪玉里、鳳林、吉安、花蓮及新城等地的警察與消防單位，向春節期間堅守崗位的警察、消防及協勤民力致上感謝與新春祝福。各單位同仁以整齊劃一的答數聲迎接縣長，現場氣氛溫馨融洽，充分展現團隊士氣與凝聚力。

徐榛蔚表示，春節是闔家團圓的重要時刻，但對警察、消防及協勤民力而言，卻是最為繁忙、責任最重的時期，肩負維護治安與公共安全的重要使命，令人由衷敬佩。她除勉勵同仁執勤期間務必注意自身安全、互相關懷，順利完成春節安全維護工作外，也特別感謝同仁家屬在春節期間的支持與體諒，讓第一線人員能夠無後顧之憂地投入守護工作。

花蓮縣警察局表示，隨著春節期間各大市場人潮逐漸熱絡，115年太平洋燈會節活動也同步啟動，帶動觀光與返鄉旅遊人潮。警方將加強人潮聚集處所及大眾運輸場站（鐵路、公路及航空站）的安全維護工作，並協同相關設施管理單位、協勤民力及保全人員，強化聯防機制，共同維護活動及場域安全。

此外，115年「加強重要節日安全維護工作」已於9日晚間10時正式啟動，將持續至2月23日24時止。本次春節安維以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主要目標，全面投入警力加強各項勤務，防範詐騙及各類治安事件，並針對金融機構存提款高峰時段強化安全防護，確保民眾生命與財產安全。

花蓮縣警察局也提醒，春節期間如有任何緊急狀況或需要協助，民眾可隨時撥打110報案專線，或165反詐騙專線查證諮詢，與警方攜手迎接平安、順遂的新春佳節。