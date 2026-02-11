雙親栽培承接家業再4個月畢業　機械加工金牌國手瞬間慘死輪下

▲▼被混凝土車輾斃的死者，是機械加工金牌國手。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1輛預拌混凝土車下午1點多在烏日區溪南橋下匝道時，輾壓1輛雙載機車，造成23歲蘇姓雙胞胎兄弟1死1傷慘劇，死者是騎乘的哥哥，勤益科技大學表示，哥哥是機械加工金牌國手，蘇家本身就是開設工廠，家人是有計畫性栽培日後接手家族企業，導師直稱「2人又乖又優秀」。

40歲蔡男開著預拌混凝土車要從溪南橋外線車道右轉匝道，接上環河路，不料在匝道處輾壓過蘇姓兄弟共騎的機車，機車卡在車頭下，2兄弟都被壓在右後輪。

救護人員到場救出坐在後座弟弟，嚴重創傷，送往中山附醫救治，患者持續治療中，哥哥頭顱破裂明顯死亡。

現場目擊者也是雙載機車、排行老大的哥哥驚嚇得語無倫次，他自己騎1輛，2個弟弟共騎1輛，他騎在後方，當時2輛機車和混凝土車是並行，混凝土車沒有打方向燈即右轉，接著就撞倒了他弟弟的機車。

校方表示，雙胞胎的哥哥就讀產訓機（產學訓模式專班）四年級，弟弟就讀產攜機（產學攜手合作計畫專班），兄弟倆並非家境不好才念技職，而是在父親有計畫培植下，按部就班的學習，高職念的是第一志願台中高工，後來考上勤益科大，白天在父親開的機械工廠實習，假日則到學校上課。

校方第一時間已致電蘇母，母親悲傷得說不出一句話，後續已請導師前往醫院陪伴關懷，接著的學保、急難救助申請，以及同學輔導等相關事宜都會進行。