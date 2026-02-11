　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雙親栽培承接家業再4個月畢業　機械加工金牌國手瞬間慘死輪下

▲▼被混凝土車輾斃的死者，是機械加工金牌國手。（圖／民眾提供，下同）

▲▼被混凝土車輾斃的死者，是機械加工金牌國手。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1輛預拌混凝土車下午1點多在烏日區溪南橋下匝道時，輾壓1輛雙載機車，造成23歲蘇姓雙胞胎兄弟1死1傷慘劇，死者是騎乘的哥哥，勤益科技大學表示，哥哥是機械加工金牌國手，蘇家本身就是開設工廠，家人是有計畫性栽培日後接手家族企業，導師直稱「2人又乖又優秀」。

40歲蔡男開著預拌混凝土車要從溪南橋外線車道右轉匝道，接上環河路，不料在匝道處輾壓過蘇姓兄弟共騎的機車，機車卡在車頭下，2兄弟都被壓在右後輪。

救護人員到場救出坐在後座弟弟，嚴重創傷，送往中山附醫救治，患者持續治療中，哥哥頭顱破裂明顯死亡。

▲▼被混凝土車輾斃的死者，是機械加工金牌國手。（圖／民眾提供，下同）

現場目擊者也是雙載機車、排行老大的哥哥驚嚇得語無倫次，他自己騎1輛，2個弟弟共騎1輛，他騎在後方，當時2輛機車和混凝土車是並行，混凝土車沒有打方向燈即右轉，接著就撞倒了他弟弟的機車。

校方表示，雙胞胎的哥哥就讀產訓機（產學訓模式專班）四年級，弟弟就讀產攜機（產學攜手合作計畫專班），兄弟倆並非家境不好才念技職，而是在父親有計畫培植下，按部就班的學習，高職念的是第一志願台中高工，後來考上勤益科大，白天在父親開的機械工廠實習，假日則到學校上課。

校方第一時間已致電蘇母，母親悲傷得說不出一句話，後續已請導師前往醫院陪伴關懷，接著的學保、急難救助申請，以及同學輔導等相關事宜都會進行。

▲▼被混凝土車輾斃的死者，是機械加工金牌國手。（圖／民眾提供，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／陳嘉瑩判死刑理由曝光！
賈永婕獨訪義光教會　吐慚愧心聲
雙親栽培承接家業　機械加工金牌國手慘死輪下
你有領到嗎　2025年平均經常性薪資出爐
獨／「越獄狂魔」徐開喜出庭作證　通緝犯身分意外曝光再次被捕
民進黨25年黨員宣布退黨參選

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拖行所長撞護欄亡！陳嘉瑩判死　法院揭3大理由

88會館神秘人「茶壺邱」首度曝光　刑警上班竟忙著搬酒涉逃漏稅

雙親栽培承接家業再4個月畢業　機械加工金牌國手瞬間慘死輪下

小貨車疑「切西瓜」左轉　阿嬤過馬路遭撞不治

妹子剛到銀行任職「遭主管性侵」！搭便車落狼爪崩潰反抗

獨／「越獄狂魔」徐開喜出庭作證　通緝犯身分意外曝光再次被捕

金門新湖漁港旁防風林火警　疑菸蒂釀災...燃燒面積約500m²

勤益科大雙胞胎兄弟遭輾1死1傷！校方慟：全力關懷家屬

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

彰化逆子持鐮刀狂砍老母58刀奪命　殺人罪起訴國民法官審理

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

拖行所長撞護欄亡！陳嘉瑩判死　法院揭3大理由

88會館神秘人「茶壺邱」首度曝光　刑警上班竟忙著搬酒涉逃漏稅

雙親栽培承接家業再4個月畢業　機械加工金牌國手瞬間慘死輪下

小貨車疑「切西瓜」左轉　阿嬤過馬路遭撞不治

妹子剛到銀行任職「遭主管性侵」！搭便車落狼爪崩潰反抗

獨／「越獄狂魔」徐開喜出庭作證　通緝犯身分意外曝光再次被捕

金門新湖漁港旁防風林火警　疑菸蒂釀災...燃燒面積約500m²

勤益科大雙胞胎兄弟遭輾1死1傷！校方慟：全力關懷家屬

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

彰化逆子持鐮刀狂砍老母58刀奪命　殺人罪起訴國民法官審理

拖行所長撞護欄亡！陳嘉瑩判死　法院揭3大理由

李千娜掰了高雄櫻花季　《陽光女子》絕美女星驚喜宣布加入！

吃藥「只喝一口水」超母湯！藥師曝3大地雷：恐食道潰瘍

賈永婕獨訪義光教會　慚愧吐：原來我一直活在平行時空

88會館神秘人「茶壺邱」首度曝光　刑警上班竟忙著搬酒涉逃漏稅

陽台抽菸沒用！醫揭「三手菸超黏毒性」飄數年　95%童手染尼古丁

快訊／林秉聖「雙約風暴」判賠336萬　攻城獅發聲大讚：公正裁決

花蓮加強重要節日安全維護啟動　徐榛蔚慰勉警消協勤民力

雙親栽培承接家業再4個月畢業　機械加工金牌國手瞬間慘死輪下

2025年平均經常性薪資4.7萬元！漲幅「26年來最大」勝過通膨

【妹子緊抱也沒用】酒店經紀嗆警、扯密錄器　當場遭壓制

社會熱門新聞

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

即／女毒蟲拖行派出所長奪命　一審判死刑

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

爆乳辣妹列隊受檢！桃園雷霆掃蕩...強勢拘捕98人

即／新北市刑大遭搜索！　小隊長涉「郭哲敏洗錢案」被帶回

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

快訊／捲高金素梅涉貪案！　Matzka岳父遭聲押禁見

台中混凝土車奪命！23歲雙胞胎1死1傷

更多熱門

相關新聞

今年將畢業...勤益科大雙胞胎兄弟遭輾1死1傷

今年將畢業...勤益科大雙胞胎兄弟遭輾1死1傷

台中市1輛預拌混凝土車下午1點多在烏日區溪南橋下匝道時，輾壓1輛雙載機車，造成23歲蘇姓雙胞胎兄弟1死1傷慘劇，兄弟倆就讀勤益科技大學產學攜手合作計畫專班四年級，今年6月就可投入職場，發揮所學，如今天人永隔，令人遺憾。校方表示，已指派2名導師前往醫院關懷，陪伴家人渡過難關。

即／勤益科大生越級黃牌自撞亡　校方4聲明悲痛證實

即／勤益科大生越級黃牌自撞亡　校方4聲明悲痛證實

勤益科大學生搭電梯卡1、2樓間　原因曝光

勤益科大學生搭電梯卡1、2樓間　原因曝光

林立揮棒助陣　強力宣導反詐

林立揮棒助陣　強力宣導反詐

獨子為閃貓摔車亡　母慟：他很善良

獨子為閃貓摔車亡　母慟：他很善良

關鍵字：

勤益科大機械加工金牌國手

讀者迴響

熱門新聞

3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

快訊／40歲韓星鄭恩宇過世！演《太陽的新娘》爆紅

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

獨／好市多台中西屯、海線、屯區「拓點地圖」曝光

「美規車零關稅」即將定案

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面