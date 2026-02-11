妹子剛到銀行任職「遭主管性侵」！搭便車落狼爪崩潰反抗

▲高雄一名女子搭乘主管的車輛返家，途中遭到性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄某知名銀行主管龍哥（化名）2022年6月間，駕車載新進女員工小玲（化名）返家途中，竟將車停在昏暗路段，強拉對方至後座性侵得逞。一、二審均認定犯行成立，高等法院高雄分院判處有期徒刑3年8月，全案仍可上訴。

載返家途中停車施暴 強行脫衣指侵

根據判決書內容，2022年6月6日晚間9時許，龍哥駕車載到職不久的小玲返家，行經高雄市小港區某學校後方交岔路口時突然停車，將原本坐在副駕駛座的小玲強拉至後座。

龍哥不顧小玲掙扎抗拒，以手腳壓制對方並強行脫去衣物，親吻其頸部、私密部位後進行性侵，直到手機鈴聲響起才停止行為。

被害人返家後報警提告 出現創傷症狀

判決指出，小玲返家後隨即向男友與友人哭訴遭遇，並報警提告。經醫院驗傷及身心科診斷，確認出現創傷後壓力症候群（PTSD）等症狀，包括失眠、恐懼與反覆回憶案發畫面等情形，相關證述與客觀事證相符。

▲高雄一名女子搭乘主管的車輛返家，途中遭到性侵。（示意圖／123RF）



辯合意性交未獲採信 法官認定無須嘲諷掩飾

龍哥於審理時辯稱，雙方屬曖昧關係，性行為為合意，並稱因事後一句「你以為我真的要上你喔」引發對方不滿，才遭提告。

法院審酌認為，若為合意性交，無須以言語嘲諷掩飾；且被害人第一時間即向他人求助，並有後續就醫紀錄佐證，難認為虛構指控。

利用主管身分施壓 判刑3年8月

法院認定，龍哥身為主管，卻利用職權與體型優勢對部屬施以強制手段，嚴重侵害性自主權，且犯後否認犯行、未與被害人達成和解，情節重大，依強制性交罪判處有期徒刑3年8月。本案仍得上訴。