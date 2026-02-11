　
地方 地方焦點

寒流來襲勤務加溫　瑞芳警分局提前圍爐暖心慰勞同仁

▲瑞芳警分局提前圍爐暖心慰勞同仁。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲寒流來襲勤務加溫，瑞芳警分局提前圍爐暖心慰勞同仁。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

近日寒流來襲，氣溫驟降，但隨著農曆春節腳步逼近，警察勤務也進入最繁忙的階段。瑞芳警分局長高繼鴻為體恤同仁在寒風中執勤的辛勞，今（11日）中午特別舉辦自助式Buffet餐會，為第一線員警暖胃兼暖心。這場餐會由長期支持警政工作的松盛營造負責人曾憲漳熱心贊助，席間菜色豐富、熱食不斷，現場氣氛溫馨，宛如提前圍爐。

高繼鴻表示，這頓午餐就當作是春節前的「圍爐年菜」，讓大家在投入接下來的春節安全維護工作前，先好好補充體力、蓄足士氣。不少員警一邊用餐一邊交流勤務心得，直呼「吃在嘴裡、暖在心裡」。

▲瑞芳警分局提前圍爐暖心慰勞同仁。（圖／記者郭世賢翻攝）

高繼鴻說，氣溫雖降，但守護治安與交通的使命感絕不降溫。年節期間各項專案勤務接連展開，員警長時間投入巡邏、交通疏導及為民服務，責任重大。他特別感謝曾憲漳董事長以實際行動力挺警察，讓同仁感受到來自社會的溫暖與支持。

高繼鴻也提前向全體同仁拜早年，期許大家在完成重要節日安全維護工作後，都能平安返家，與家人團圓過好年。瑞芳分局將持續結合地方資源與民間力量，警民同心，讓轄區民眾在寒冬中也能感受到滿滿的安全感與人情味。

寒流來襲勤務加溫　瑞芳警分局提前圍爐暖心慰勞同仁

寒流來襲勤務加溫　瑞芳警分局提前圍爐暖心慰勞同仁

農曆春節將至，為確保民眾返鄉團圓、出遊觀光及醫療照護期間電力穩定無虞，台電台南區處提前啟動春節專案檢測行動，針對交通樞紐與大型醫療院所等重要用戶加強設備巡檢與用電安全宣導，全力守護連假期間公共設施穩定運作。

關鍵字：

瑞芳警分局寒流春節警察勤務暖心餐會

