▲寒流來襲勤務加溫，瑞芳警分局提前圍爐暖心慰勞同仁。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

近日寒流來襲，氣溫驟降，但隨著農曆春節腳步逼近，警察勤務也進入最繁忙的階段。瑞芳警分局長高繼鴻為體恤同仁在寒風中執勤的辛勞，今（11日）中午特別舉辦自助式Buffet餐會，為第一線員警暖胃兼暖心。這場餐會由長期支持警政工作的松盛營造負責人曾憲漳熱心贊助，席間菜色豐富、熱食不斷，現場氣氛溫馨，宛如提前圍爐。

高繼鴻表示，這頓午餐就當作是春節前的「圍爐年菜」，讓大家在投入接下來的春節安全維護工作前，先好好補充體力、蓄足士氣。不少員警一邊用餐一邊交流勤務心得，直呼「吃在嘴裡、暖在心裡」。

高繼鴻說，氣溫雖降，但守護治安與交通的使命感絕不降溫。年節期間各項專案勤務接連展開，員警長時間投入巡邏、交通疏導及為民服務，責任重大。他特別感謝曾憲漳董事長以實際行動力挺警察，讓同仁感受到來自社會的溫暖與支持。

高繼鴻也提前向全體同仁拜早年，期許大家在完成重要節日安全維護工作後，都能平安返家，與家人團圓過好年。瑞芳分局將持續結合地方資源與民間力量，警民同心，讓轄區民眾在寒冬中也能感受到滿滿的安全感與人情味。